Ghen tuông, gã đàn ông chém mẹ con người tình thương vong

TPO - Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đã dùng dao chém tử vong chị Nguyễn Thị Thu Trinh và gây thương tích cho con trai của chị này.

Chiều nay (16/3), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Phạm Văn Tâm (phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 21h30 đêm 15/3, trên đường tỉnh 835, ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Nguyễn Văn Chiến cầm 2 con dao đuổi theo chị Nguyễn Thị Thu Trinh (47 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) chém nhiều nhát.

Con trai chị Trinh là Trương Hoàng Diễn (17 tuổi) chạy tới can ngăn thì bị Chiến chém vào đầu gây thương tích.

Chị Trinh bỏ chạy vào cửa hàng điện thoại di động gần đó thì Chiến đuổi theo đâm chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện huyện Bến Lức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chiến khai nhận, do ghen tuông với chị Trinh nên gây ra vụ việc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và các đơn vị chuyên môn đang xác minh, làm rõ.