Bản tin Hình sự: Sát hại người tình vì vừa 'ân ái' xong đòi chia tay

TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai rành rọt về túi quà có 300 triệu của ông chủ Công ty Nhật Cường; Phát hiện thiếu nữ tự tử lại tìm thấy hài cốt người cha mất tích trong hang sâu ở Cao Bằng; Sát hại người tình vì vừa 'ân ái' xong đòi chia tay...

Lâm Ngọc Minh Đức (42 tuổi) và chị Huệ có quan hệ tình cảm, mặc dù chị Huệ đã có chồng con. Một lần cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ để “ân ái”, sau khi xong chuyện chị Huệ hỏi mượn tiền nhưng Đức không có để đưa nên cãi vã. Tiếp đó chị Huệ đòi chia tay nhưng Đức không đồng ý nên khống chế và bóp cổ chị này tử vong. Sau đó Đức để thi thể nạn nhân xuống gầm giường rồi bỏ đi. TAND TP HCM đã tuyên phạt Đức tù chung thân về tội giết người.

Tại phiên xét hỏi các bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội (KH&ĐT), công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) khẳng định trong thời gian đương nhiệm và điều hành thực hiện gói thầu số hóa, ông không nhận phong bì của bên nào nhưng sau đó có nhận được gói quà của Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) bên trong có 300 triệu đồng và một chai rượu. (Xem chi tiết)

Ở phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch thành phố) trong vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", để giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu 2 gói số hóa tài liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT), ngay trước phiên xử, luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho ông Chung) cho biết, gia đình ông Chung đề nghị được giao nộp chiếc iPad có cài đặt email "chunghinhsu" trong đó có chứa các thư điện tử được trao đổi qua email của ông Chung, liên quan đến nội dung vụ án. (Xem chi tiết)

Sáng 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ Trưởng Bộ Công thương trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Theo đó tại phần thủ tục, thư ký thông báo ông Hoàng và ông Lê Quang Minh vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên toà. Trong đơn, ông Hoàng trình bày đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị, ông Minh đang bị cách ly. (Xem chi tiết)

Đoàn Ngọc Huy (30 tuổi, Nam Định) và Vũ Văn Tân (30 tuổi, Thái Nguyên) cấu kết thuê 7 chiếc xe ô tô của nhiều người tại TP Đà Nẵng và TP Huế, có tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng rồi đem cầm cố cho Phạm Anh Nam (32, Hà Nội) để lấy tiền tiêu xài. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huy 13 năm tù còn Tân 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án truy sát Mai Văn Quân (tức Quân ‘xa lộ’, SN 1966) - đại ca giang hồ khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai do Võ Thùy Linh (SN 1991) chủ mưu. Mới đây công an Tây Ninh đã bắt được Lý Văn Tư (SN 1978) – một trong những người liên quan đến vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia. (Xem chi tiết)

Trong quá trình tìm kiếm thi thể chị N. T. T (SN 1999, tiền sử tâm lý bất ổn), qua đời do tự tử trong hang sâu trên núi, công an huyện Hòa Quảng (Cao Bằng) phát hiện hài cốt của cha đẻ chị T đã mất tích từ 20 năm trước. (Xem chi tiết)

Chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, TPHCM) cùng người bạn thuê hai chiếc SUP để trải nghiệm tại khu vực biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Người bạn của chị Hà chèo cùng anh Hưng nhưng sau đó chiếc SUP bất ngờ bị lật, chị Hà tiếp cận hỗ trợ thì bị sóng đánh trôi dạt vào đến vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An) sau đó được ngư dân ứng cứu. Sáng nay, thi thể anh Hưng đã được Đồn Biên Phòng Cửa Đại (Quảng Nam) tìm thấy còn người bạn vẫn mất tích. (Xem chi tiết)