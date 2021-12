Bản tin Hình sự: Đang nhậu thì nhớ ra mâu thuẫn, nam thanh niên cầm dao đâm chết bạn

TPO - TIN NÓNG ngày 26/12: Vụ người phụ nữ thoi thóp bên đường: Tìm thấy thư tuyệt mệnh; Bất ngờ kiểm tra khách sạn, cảnh sát bắt quả tang 7 đôi nam nữ mua bán dâm; Đang nhậu thì nhớ ra mâu thuẫn, nam thanh niên cầm dao đâm chết bạn...

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt án chung thân đối với Võ Minh Hải (SN 1995) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma túy và uống rượu bia, Hải tiếp tục ngồi uống rượu với một nhóm bạn, tại đây Hải nhớ về mâu thuẫn trước đó với anh Trần Quang L nên chạy ra mở cốp xe lấy dao đâm tới tấp vào người anh L rồi truy anh Ngô Minh T khiến anh T tử vong ngay sau đó.

Công an Thanh Hóa vừa bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khách sạn Phượng Hoàng 3 (TP.Thanh Hóa). Theo điều tra Lê Công Đức (SN 1993) là lễ tân ở khách sạn, khi thấy khách có nhu cầu mua dâm thì liên hệ Nguyễn Thị Tới (SN 1987) điều gái gái bán dâm đến khách sạn bán dâm với giá 1- 3 triệu đồng/lần. Sau đó, Đức và Tới sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ đối tượng bán dâm và mua dâm. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ người phụ nữ nằm thoi thóp trên đường Lý Thường Kiệt (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào sáng 25/12, công an đã điều tra ra danh tính nạn nhân là Trần Thị Ngọc A. (34 tuổi, TP Đà Nẵng). Trước khi xảy ra vụ việc, chị A thuê phòng tại tầng 4, khách sạn T.N sau đó để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử. Chủ khách sạn và nhân viên dù biết nhưng không hợp tác và cho rằng camera giám sát bị hỏng khiến công tác điều tra gặp khó khăn. (Xem chi tiết)

Từ ngày 27/12/2021 - 10/1/2022, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) cùng đồng phạm trong vụ Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Cty Nguyễn Kim), gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng. Trong đó UBND TPHCM sẽ tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. (Xem chi tiết)

Công an An Giang vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, hay “bà trùm” Mười Tường) về hành vi “Rửa tiền”. Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng này còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỷ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang). (Xem chi tiết)

Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, Ninh Bình) vì có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi. Với thủ tục cho vay đưa ra rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại “khách hàng”…, các đối tượng đã dễ dàng tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền. (Xem chi tiết)