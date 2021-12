Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích vụ lật chèo ván SUP

TPO - Thi thể một trong hai nạn nhân vụ lật chèo ván SUP ở Đà Nẵng vừa được tìm thấy tãi bãi biển Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Chiều ngày 27/12, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy thi thể một trong hai nạn nhân mất tích khi trượt ván đứng SUP xảy ra 7 ngày trước.

Theo đó, lúc 0h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển thuộc địa phận phường Điện Dương (Điện Bàn) nên đã báo với lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp cận bảo vệ hiện trường, thông báo cho địa phương và gia đình.

Người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng thi thể, đó là anh Trần Kiêm Hưng (30 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) làm nghề hướng dẫn viên ván đứng (SUP). Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 11h trưa 20/12, chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) cùng một người bạn thuê hai chiếc SUP để trải nghiệm tại khu vực biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Người bạn của chị Hà chèo cùng anh Hưng.

Khoảng 30 phút sau, chiếc SUP của anh Hưng bất ngờ bị lật. Chị Hà tiếp cận hỗ trợ thì bị sóng đánh trôi dạt vào đến vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An. Sau 17 giờ trôi dạt trên biển cùng chiếc SUP, chị Hà được tàu cá của ngư dân ứng cứu đưa vào bờ.

Đến sáng nay, thi thể anh Hưng đã được tìm thấy, còn người bạn chị Hà vẫn đang mất tích.