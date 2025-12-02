Gập giới hạn, mở bứt phá: Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương chọn vượt lối mòn để mở cánh cửa mới

Để đưa xiếc Việt tiến xa, kỹ năng và kinh nghiệm là chưa đủ. Nghệ sĩ trẻ đang làm mới bộ môn nghệ thuật độc đáo này bằng câu chuyện, kỹ thuật và công nghệ mới, để mở cánh cửa cho xiếc bứt phá.

Tập 3 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung mở ra không gian rạp xiếc, nơi Phùng Minh Cương, người nghệ sĩ với đôi mắt sáng phản chiếu ngọn lửa nhiệt huyết và sáng tạo sử dụng Galaxy Z Flip7 phát lại khoảnh khắc tập dượt với chuyển động mạnh mẽ nhưng đầy tính toán. Giữa những dòng suy tư trong đầu, anh đặt câu hỏi: “Làm sao để tạo ra hiệu ứng thị giác bùng nổ?”

Cương là nghệ sĩ xiếc trẻ đã quen với việc dùng cơ thể mình kể chuyện. Nhưng để đưa xiếc Việt tiến xa, anh biết chỉ kỹ năng là chưa đủ. Xiếc cần thẩm mỹ, cảm xúc và màu sắc của thế hệ mới. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải rời khỏi “điểm an toàn” và đối thoại với ranh giới của chính mình, từ đó thử nghiệm để kể một câu chuyện xiếc hoàn toàn khác.

GenZ làm xiếc và câu chuyện bứt phá giới hạn trong tập 3 Voices of Galaxy

Gen Z sáng tạo: Thế hệ không ngại bứt khỏi khuôn mẫu

Nếu có một thế hệ phù hợp để nói về giới hạn và bứt phá, thì đó chính là Gen Z. Họ lớn lên trong thời đại hình ảnh, chuyển động và mạng xã hội, nơi ý tưởng được lan tỏa mạnh hơn bao giờ hết. Từ các sản phẩm âm nhạc indie đến những concept thời trang táo bạo, từ các nhà sáng tạo nội dung cho tới nghệ sĩ thị giác, Gen Z Việt đang tạo ra những làn sóng riêng với sự tự tin, tốc độ và khả năng làm mới liên tục.

Thế nhưng, họ cũng là thế hệ phải đối mặt với nhiều thách thức khốc liệt nhất. Sự cạnh tranh của thị trường sáng tạo hiện nay khiến bất kỳ ai cũng có thể bị “nuốt chửng” nếu không giữ được chất riêng. Công chúng ngày càng khắt khe khi tiêu thụ nội dung sáng tạo. Và chính trong vòng xoáy ấy, Gen Z lại càng phải học cách đối thoại với giới hạn của bản thân.

Đối thoại với bản thân để tìm ra giới hạn cần vượt qua

Câu chuyện của Phùng Minh Cương không chỉ là câu chuyện của xiếc Việt. Nó là ẩn dụ cho tất cả những bạn trẻ sáng tạo đang đứng trước câu hỏi: “Bước tiếp hay dừng lại?”, “An toàn hay mới mẻ?”, “Kỹ thuật hay cảm xúc?”. Và giống như Cương, Gen Z đang dần nhận ra rằng những giới hạn mình gặp phải không phải để ngăn cản, mà để thử thách khả năng đổi mới của mỗi người.

Công nghệ trở thành “đòn bẩy” mở khóa những tầng sáng tạo mới

Tập 3 Voices of Galaxy mang đến cách tiếp cận tinh tế: công nghệ nhẹ nhàng đứng sau hậu trường, như một người bạn làm sáng tỏ những điều còn dang dở trong tâm trí nghệ sĩ.

Khi Cương hỏi Gemini Live về cách tạo hiệu ứng thị giác bùng nổ, AI không viết lại bài diễn cho anh. Thay vào đó, Gemini gợi mở góc nhìn mới, từ cách dùng laser, màu sắc, ánh sáng chuyển động, đến nhịp điệu thị giác đồng bộ với cơ thể nghệ sĩ. Các concept ấy không thay thế tư duy sáng tạo của con người, mà kích hoạt những điều mà trước đây anh chưa từng hình dung bằng mắt thường.

Phùng Minh Cương sử dụng Gemini Live giúp cải thiện bài trình diễn

Công nghệ không phải là lối tắt, mà là “đòn bẩy” để mở rộng biên độ sáng tạo. Từ dựng sân khấu, thiết kế ánh sáng, dựng moodboard, đến viết concept và phác thảo storyboard, AI giúp rút ngắn thời gian, giảm áp lực, tăng tốc độ thử nghiệm. Điều đó mang lại cho người sáng tạo đúng thứ họ cần nhất: không gian để thử nghiệm, thất bại, và sẵn sàng làm lại. Chính trong khả năng thử nghiệm không mệt mỏi ấy, bứt phá thực sự được sinh ra.

Từ câu chuyện xiếc Việt đến bài học về bứt phá

Trong thế giới sáng tạo, “bứt phá” không phải là tạo ra một thứ chưa ai từng làm. Bứt phá là dám làm điều mình tin đúng thời điểm. Với Cương, bứt phá là góp phần đưa xiếc ra khỏi hình tượng quen thuộc và thổi vào đó cái nhìn đương đại. Với một nhiếp ảnh gia, đó có thể là thay đổi góc nhìn. Với dancer, đó là phá cấu trúc động tác cũ.

“Gập giới hạn, mở bứt phá” trong nghệ thuật

Điểm chung giữa họ là: bứt phá bắt đầu từ việc đối diện với giới hạn của chính mình. Giới hạn có thể là sự an toàn, là nỗi sợ bị đánh giá, hoặc những thói quen cũ. Khi bạn dám đối mặt với chúng, hành trình mới sẽ bắt đầu. Và công nghệ luôn sẵn sàng giúp suy nghĩ mới hình thành, giúp cảm hứng được minh họa thành bức tranh rõ ràng.

Gen Z Việt đang sống trong thời điểm vàng của sáng tạo, nơi công nghệ cho phép họ thử nghiệm, sai, làm lại và bứt phá. Liệu có giới hạn nào cho sự chuyển mình của dân sáng tạo? Trong tập 3 Voices of Galaxy, câu trả lời của Phùng Minh Cương đơn giản là: không có giới hạn nào đủ mạnh để ngăn người trẻ bước tiếp, khi họ dám hỏi câu hỏi đúng và dám tìm kiếm câu trả lời theo cách của riêng mình.