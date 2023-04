Gáo nước lạnh của Meghan với Nữ hoàng Elizabeth

TPO - Cố Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị thương cháu trai Harry, muốn Meghan Markle làm đúng bổn phận nàng dâu hoàng gia nhưng cô hoàn toàn phớt lờ.

Theo Independent, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị ngạc nhiên khi bị Meghan Markle phớt lờ, như dội gáo nước lạnh vì không nghe theo lời khuyên của bà về việc thích nghi với cuộc sống Hoàng gia Anh.

Thông tin này được nhà viết sử hoàng gia Robert Jobson đề cập trong cuốn sách mới mang tên Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed.

Robert Jobson cho biết cố nữ hoàng đề nghị nữ Công tước xứ Sussex xin lời khuyên của Sophie - nữ Công tước xứ Edinburgh. Bà cảm thấy con dâu có thể đóng vai trò cố vấn cho cháu dâu.

Tuy nhiên, Meghan Markle đã khước từ và nói rằng "cô có quyết định riêng". Nữ Công tước xứ Sussex từ chối đề nghị vì đã có Harry ở bên.

"Câu trả lời của Meghan khiến nữ hoàng ngạc nhiên và cảm giác như bị dội gáo nước lạnh", Robert Jobson viết trong sách.

Robert Jobson không phải người đầu đưa ra tuyên bố này. Gyles Brandreth - phát ngôn viên của Hoàng gia Anh - nói với ITV rằng nữ Công tước xứ Sussex chỉ muốn nhận sự giúp đỡ từ chồng khi làm dâu hoàng gia.

"Nữ hoàng nói với Meghan là cháu chưa quen khi bước chân vào hoàng gia. Đó không phải điều dễ dàng. Nhưng Meghan không cần lời khuyên của Sophie Wessex vì nghĩ rằng có Harry bên cạnh là đủ", Gyles Brandreth nói sau khi Harry và Meghan phát hành phim tài liệu hồi tháng 12/2022.

Gyles Brandreth cho biết cố Nữ hoàng Elizabeth đưa ra lời khuyên cho Meghan vì bà quý cháu trai Harry. Bà rất để tâm đến chuyện nhà Sussex. "Bà yêu tất cả người cháu nhưng dành tình cảm đặc biệt cho Harry. Bà thích sự hài hước của cháu, luôn mở vòng tay chào đón Meghan", Brandreth nói.

Trong cuộc phỏng vấn của The Sunday Times, Sophie - con dâu của cố Nữ hoàng - cho biết các thành viên hoàng gia làm những gì có thể để giúp đỡ người mới.

"Tất cả chúng tôi đều giúp đỡ thành viên trong gia đình. Tôi hy vọng họ được hạnh phúc", Sophie nói khi Sussex tuyên bố rời Hoàng gia Anh.

Gần đây, trong cuộc phỏng vấn của Sky News, nhà văn Sophie Elsworth cho rằng đại đa số người dân Anh vui mừng vì không phải chứng kiến khoảnh khắc Meghan Markle đứng cùng thành viên Hoàng gia Anh trong lễ đăng cơ ngày 6/5.

Cung điện Buckingham vừa xác nhận Công tước xứ Sussex tham dự lễ đăng cơ của vua cha, trong khi Meghan ở lại dinh thự Montecito, California, Mỹ cùng các con. Lễ đăng cơ diễn ra đúng dịp sinh nhật 4 tuổi của Hoàng tử Archie - con trai đầu lòng của Harry.

"Cựu diễn viên bị ám ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thống trị mặt báo. Tôi không thể tin là người phụ nữ ấy không xuất hiện vì cô luôn bị ám ảnh chính mình", Elsworth nói.

Elsworth cho biết Meghan có quyết định đúng đắn khi không dự lễ đăng cơ. Trước đó, tại Đại lễ Bạch kim của Elizabeth Đệ nhị, dân chúng ở London, Anh liên tục la ó thể hiện sự phản đối với nhà Sussex gây chấn động vì đòi rời hoàng gia.