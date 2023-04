Nhà rạp lên tiếng việc khán giả mua vé nhưng không đến xem phim Mỹ Tâm

TPO - Theo phản ánh của khán giả, có hai cụm rạp của CGV ghi nhận số người xem "Người giữ thời gian" của Mỹ Tâm không đúng với lượng đặt vé. Đại diện truyền thông của rạp chiếu cho biết đây là điều bình thường với phim tài liệu về nghệ sĩ.

Ngày 17/4, theo truyền thông phản ánh, tình trạng khán giả ra rạp xem Người giữ thời gian của Mỹ Tâm không đúng với lượng vé bán ra.

Đặt trường hợp có người bao rạp cho phim Mỹ Tâm, bà Trần Diệu Linh - đại diện truyền thông của nhà rạp CGV - chia sẻ với Tiền Phong rằng việc fan club cùng mua vé số lượng lớn để ủng hộ thần tượng là việc bình thường với phim tài liệu về nghệ sĩ.

"Đầu năm nay, phim tài liệu về đêm nhạc của BTS là BTS: Yet To Come in Cinemas hoặc phim về NCT là NCT Dream The Movie cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ của nhóm nhạc tại Việt Nam. Các fan club thường cùng mua vé số lượng lớn để đi xem cùng nhau hoặc tặng cho bạn bè, người thân", bà Linh nói.

Đại diện nhà rạp CGV cho biết với người hâm mộ, hoạt động này vừa cùng nhau thưởng thức phim, vừa để nâng cao doanh thu phòng vé cho thần tượng: "Trường hợp phim Người giữ thời gian của ca sĩ Mỹ Tâm cũng vậy. Người hâm mộ của Mỹ Tâm đặt mua rất nhiều suất chiếu để ủng hộ thần tượng".

Đại diện nhà rạp còn cho biết với yêu cầu đặt vé số lượng lớn từ người hâm mộ, CGV sẽ xuất vé đầy đủ và đảm bảo suất chiếu đúng giờ quy định.

"Chúng tôi hỗ trợ yêu cầu đặc biệt từ khách hàng như in vé đặt riêng từng phong bì để mang tặng. Trong trường hợp khách mua vé nhưng không có mặt, đây là quyền của khách nên rạp không can thiệp", đại diện nhà rạp cho biết.

Trước đó, trên fanpage chính thức, Mỹ Tâm kêu gọi khán giả đừng mua vé xong pass (nhường, bán lại, tặng...) lại cho người lạ để xem phim.

"Thật sự cảm ơn tình cảm của các bạn nhiều nhưng mình để ý chút nhé", cô viết trên trang cá nhân.

Trong buổi giao lưu khán giả tối 16/4, phía Mỹ Tâm cho biết Người giữ thời gian bán được 140.000 vé. Số liệu thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy phim thu hơn 12,3 tỷ đồng (tính đến hết ngày 16/4) sau hơn một tuần công chiếu.

Người giữ thời gian của Mỹ Tâm rời rạp sau 9 ngày công chiếu. "Ban đầu Mỹ Tâm và ê-kíp quyết định chỉ chiếu bộ phim trong 7 ngày. Nay đã đúng ngày nên phim rút khỏi rạp", nữ ca sĩ nói.

Mỹ Tâm cho biết lượng khán giả đặt vé tăng ở những buổi gần hết suất chiếu.

"Thật vui vì khán giả đã quan tâm đến phim. Có lẽ phim sắp dừng chiếu nên khán giả dành cho phim đong đầy. Các suất chiếu gần như đầy cho hai ngày cuối. Cảm ơn khán giả vì sự yêu thương này", cô chia sẻ.

Người giữ thời gian là phim tài liệu ghi lại quá trình ê-kíp của Mỹ Tâm chuẩn bị cho hai show diễn ở TPHCM (4/2021) và Hà Nội (11/2022). Phim kể về hành trình làm nghề, trân trọng tình cảm của khán giả dành cho cô suốt 20 năm qua. Ngoài việc lồng ghép ca khúc gắn với tuổi thơ nhiều người như Cây đàn sinh viên, Ước gì, Dường như ta đã... phim hé lộ đời tư của Mỹ Tâm, quan điểm về tình yêu, từng yêu say đắm một người đàn ông.