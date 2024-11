Tiệc sinh nhật của ông trùm trong nhà tù

TPO - Sean “Diddy” Combs đón sinh nhật tuổi 55 trong nhà tù, với bữa ăn đơn giản, không còn những bữa tiệc xa hoa toàn sao như trước. Niềm vui lớn nhất của ông trùm tai tiếng là được gọi điện cho các con.

Page Six đưa tin Sean “Diddy” Combs chính thức tròn 55 tuổi vào ngày 4/11. Khác với những năm trước, ông trùm hip hop đón tuổi mới tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, Mỹ, nơi được ví như địa ngục trần gian.

Ngày kỷ niệm của Diddy bắt đầu bằng bữa sáng bao gồm ngũ cốc, trái cây và bánh ăn sáng. Đến bữa trưa, rapper Act Bad được phát nước sốt marinara, thịt viên và salad. Lựa chọn bữa tối là cơm chiên gà hoặc đậu phụ với đậu đen và cà rốt.

Điều đặc biệt nhất với Diddy trong ngày này có lẽ là được các con chúc mừng sinh nhật từ xa.

Trong đoạn video do con trai Diddy là Justin Dior Combs (30 tuổi) đăng lên Instagram, cả 7 đứa trẻ nhà Combs quây quần bên bàn ăn, với chiếc bánh sinh nhật ở vị trí trung tâm. Điện thoại được kết nối và người con nhỏ tuổi nhất, bé Love Combs (1 tuổi), hát vang lời bài hát Harry Birthday To You cùng sự hỗ trợ từ các anh chị, rồi thay cha thổi nến.

Sau đó, tiếng Diddy vang lên từ trong điện thoại: “Cha yêu các con nhiều lắm. Cha không thể chờ để gặp các con. Cha chỉ muốn nói rằng cha tự hào về các con, đặc biệt là các cô gái. Ý cha là tất cả đều mạnh mẽ. Cảm ơn các con đã vững vàng. Cảm ơn các con ở bên cạnh và ủng hộ cha. Cha yêu mọi người. Cha có gia đình tuyệt vời nhất thế giới. Hôm nay là sinh nhật cha. Cha rất vui. Cảm ơn các con”.

Diddy cũng hẹn gặp lại các con sau vài ngày nữa, dường như ám chỉ kế hoạch thăm nuôi tại nhà tù.

Ngoài Justin và Love, Diddy còn có con trai Quincy Brown (33 tuổi), Christian “King” Combs (26 tuổi), con gái Chance Combs (18 tuổi) cùng cặp song sinh D'Lila và Jessie Combs (17 tuổi).

Sinh nhật năm nay của Diddy hoàn toàn trái ngược với những lễ kỷ niệm xa hoa trước đây.

Năm 2023, nhà sản xuất âm nhạc tổ chức tiệc sinh nhật toàn sao tại nhà hàng LAVO ở London. Janet Jackson và Naomi Campbell nằm trong dàn khách mời.

Vào sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2019, Diddy tiệc tùng với nhiều ngôi sao hạng A tại dinh thự riêng ở Beverly Hills, California, bao gồm Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Pharrell, Post Malone, Kate Beckinsale và nhiều người khác.

Tuy nhiên, những ngày tháng ăn chơi của Diddy đã khép lại. Nam rapper bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào giữa tháng 9 với loạt cáo buộc gồm buôn bán tình dục, tống tiền, cưỡng hiếp và mại dâm.

Ngày càng có nhiều người lên tiếng tố cáo ông trùm tai tiếng. Một trong những vụ kiện mới nhất đến từ người đàn ông ẩn danh (dùng tên John Doe). Nguyên đơn tuyên bố nhà đồng sáng lập Revolt chuốc thuốc và chuyền tay anh như “món quà” trong bữa tiệc sau lễ trao giải vào tháng 6/2022.

Trong vụ kiện khác, Diddy bị tố cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi với sự giúp đỡ của một người nổi tiếng nam và một người nổi tiếng nữ tại bữa tiệc sau lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2000.

Luật sư đại diện cho Diddy phủ nhận mọi cáo buộc: “Trước tòa, sự thật sẽ chiến thắng. Ông Combs chưa bao giờ tấn công tình dục hoặc buôn bán bất kỳ ai - đàn ông hay phụ nữ, người lớn hay trẻ vị thành niên".

Phiên tòa xét xử Diddy dự kiến bắt đầu vào tháng 5/2025.