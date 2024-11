Sao Hàn tồi tệ nhất năm 2024

TPO - Chủ tịch Hybe, Yoo Ah In và Seungri đều có tên trong danh sách những ngôi sao tồi tệ nhất năm 2024 do người trong ngành bình chọn. Tuy nhiên, họ không phải là người nhận phiếu bầu nhất.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, tờ báo Hàn Quốc Joy News 24 đã khảo sát 200 người trong ngành giải trí, bao gồm nhân viên các công ty giải trí, đài truyền hình, nhà làm phim và phóng viên, để tìm ra cái tên “Ngôi sao tồi tệ nhất năm 2024”. Cuộc khảo sát diễn ra từ 30/9 đến 8/10.

Streamer Juice Seyeon và Seungri (cựu thành viên Big Bang) đồng hạng 6 khi mỗi người nhận được 2 phiếu bầu.

Ở xứ kim chi, Seyeon được biết đến với tư cách người nổi tiếng trên mạng. Cô thường quay các video hóa trang có nội dung dành cho người lớn trên YouTube, chỉ những thành viên trả phí mới được xem.

Tháng 8, cô trở thành tâm điểm chú ý khi bị phát hiện đi cùng Bang Si Hyuk, nhà sáng lập tập đoàn giải trí Hybe, ở Beverley Hills, Los Angeles, Mỹ. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi cho mối quan hệ giữa ông Bang và Seyeon, thậm chí còn nghi ngờ ông chủ của BTS là nhà tài trợ cho Seyeon.

Điều này làm dấy lên tranh cãi dữ dội. Việc ông Bang giao du với cô gái có tiếng tăm không tốt tạo ra mối lo ngại cho những idol nữ hoạt động giới trướng Hybe. Đây có thể là lý do Seyeon bị chọn vào danh sách ngôi sao tồi tệ nhất năm.

Về phần Seungri, bộ phim tài liệu Burning Sun của nhóm điều tra BBC Eye thuộc BBC World Service làm nóng lại vụ bê bối năm xưa của cựu thành viên Big Bang và những ngôi sao nam khác. Hơn thế, hình ảnh Seungri tại câu lạc bộ ở Bali, Indonesia, vào tháng 8 khiến người hâm mộ Kpop phẫn nộ. Họ chỉ trích cựu thần tượng dường như không hề hối cải sau khi ra tù.

Cùng giữ vị trí số 5 là Jung Joon Young và Yoo Ah In với 7 phiếu bầu cho mỗi người.

Được trả tự do sau bản án 5 năm tù vào tháng 3 khiến Jung Joon Young trở lại tầm ngắm của công chúng. Tuy nhiên, phải đến bộ phim tài liệu Burning Sun, phát hành vào tháng 5, sự giận dữ đối với tên tội phạm hiếp dâm mới lên đỉnh điểm.

Mọi người cũng bức xúc khi Jung được phát hiện ở Lyon, Pháp, với kế hoạch mở một nhà hàng Hàn Quốc. Đa số không hài lòng vì thấy cuộc sống hậu ra tù của Jung diễn ra suôn sẻ.

Trong khi đó, Yoo Ah In từ nam diễn viên thực lực, tài năng trở thành tội phạm vướng vòng lao lý. Tháng 9, anh bị tuyên án một năm tù vì tội lạm dụng propofol. Bê bối nghiện chất cấm của anh bị phát hiện vào năm 2023, gây nhiều thất vọng cho công chúng Hàn Quốc.

Nam diễn viên Kang Kyung Joon đứng thứ 4 trong danh sách với 8 phiếu bầu. Kang bắt đầu năm 2024 bằng việc bị phát hiện ngoại tình. Kang thậm chí còn cùng tình nhân bỏ trốn sau khi bị chồng cô này đâm đơn kiện đòi bồi thường 50 triệu won (hơn 38.000 USD). Đến tháng 7, Kang xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên và thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Bất chấp bị phản bội, vợ Kang là nữ diễn viên Jang Shin Young quyết định không ly hôn. Trên chương trình truyền hình My Little Old Boy vào tháng 10, Jang chia sẻ đã tha thứ cho chồng.

Xếp hạng 3 Min Hee Jin là cựu CEO Ador Min Hee Jin với 26 phiếu bầu. Theo Joy News 24, những người trong ngành giải trí cảm thấy mệt mỏi vì tranh chấp pháp lý giữa Min Hee Jin với công ty mẹ Hybe, bắt đầu từ tháng 4.

Min Hee Jin hiện đã được tái bổ nhiệm làm giám đốc nội bộ của Ador, nhưng nhiều người tin rằng chức vụ này không có thực quyền.

Chủ tịch Bang Si Hyuk xếp hạng 2 trong danh sách ngôi sao tồi tệ nhất ngành giải trí Hàn Quốc năm 2024 với 37 phiếu bầu.

Ông bị ghét bỏ với nhiều nguyên nhân: Tranh chấp với Min Hee Jin, qua lại với streamer 18+, bị tố quản lý yếu kém dẫn đến các nghệ sĩ trong công ty như BTS hay NewJeans bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt và gần đây nhất là vụ tài liệu nội bộ của Hybe có nội dung hạ bệ các ngôi sao công ty khác, trong đó có BlackPink...

Bất chấp vô số tranh cãi, thái độ im lặng của ông Bang khiến đông đảo khán giả bất mãn, thậm chí kêu gọi ông từ chức.

Cuối cùng, với 100 phiếu bầu, Kim Ho Joong “thắng” áp đảo chủ tịch Bang để trở thành nhân vật tồi tệ nhất năm.

Đầu tháng 5, chiếc xe của Kim Ho Joong xảy ra va chạm giao thông với một chiếc taxi. Tài xế taxi sau đó báo cáo vụ tai nạn với cảnh sát. Người quản lý của nam ca sĩ nhạc trot đến đồn cảnh sát và thú nhận là người lái xe.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó phát hiện người lái xe gây tai nạn thực ra là Kim. Vì uống say vào thời điểm đó, Kim yêu cầu người quản lý nhận tội thay mình. Công ty đại diện cho Kim biết điều này và tìm cách thao túng vụ án.

Ngày 30/9, phía công tố yêu cầu mức án 3 năm 6 tháng tù. Trong phiên điều trần, Kim Ho Joong cho biết hối hận với lựa chọn ngày hôm đó, còn hứa sống tỉnh táo và đúng đắn.

Theo những người tham gia khảo sát, họ thấy sốc trước hành vi của Kim trong vụ việc. Đối với hầu hết mọi người, cách xử lý thông thường là giải thích hoàn cảnh và xin lỗi. Vì vậy, họ không hiểu được lý do Kim và quản lý của anh chọn cách gian dối như vậy.