Diễn viên Hàn Quốc tệ nhất năm 2023

TPO - Vai giang hồ trong “Believer 2” khiến Han Hyo Joo bị các chuyên gia đánh giá là diễn viên tệ nhất năm 2023. Cùng với mỹ nhân 8X, tài tử Ha Jung Woo và chị đại Kim Hye Soo cũng có tên trong danh sách.

Kể từ năm 2017, hãng truyền thông Hàn Quốc Sports Kyunghyang tổ chức giải thưởng Sanddalki (Raspberry) Awards thường niên, tương tự như Giải Mâm xôi vàng của Mỹ, nhằm chọn ra những thất bại tồi tệ nhất của ngành phim ảnh xứ kim chi. Năm 2023, Giải thưởng Sanddalki Awards lần thứ 7 như thường lệ tìm ra chủ nhân cho ba hạng mục: Người nổi tiếng có cách cư xử tệ nhất, Diễn viên tệ nhất và Phim tệ nhất.

55 phóng viên chuyên theo dõi mảng điện ảnh từ các cơ quan truyền thông hàng đầu Hàn Quốc đã chọn ra được 7 ngôi sao bị bêu danh với giải thưởng Diễn viên tệ nhất.

Đầu bảng là Han Hyo Joo. Cô nhận được 17 phiếu bầu cho vai Big Knife trong bộ phim tội phạm/hành động Believer 2. Nổi tiếng là mỹ nhân Hàn Quốc có nụ cười đẹp nhất, tạo hình của Han Hyo Joo trông nhếch nhác như người vô gia cư. Bất chấp việc hy sinh ngoại hình để nhập vai, minh tinh sinh năm 1987 vẫn gây thất vọng vì không thể hiện được tính cách của nhân vật - kẻ giết người tàn bạo.

Một nhà báo đánh giá Jan Hyo Joo đã lãng phí kinh nghiệm đóng phim 20 năm. Người khác thất vọng vì trước đó cô đã thể hiện tốt trong bộ phim truyền hình Moving.

“Ảnh đế Baeksang” Ha Jung Woo cũng có màn thể hiện tệ hại trong bộ phim Road to Bostin, ra mắt vào tháng 9, ít nhất là trong mắt 11 nhà báo điện ảnh của Hàn Quốc. Mọi người đều chung ý kiến tài tử sinh năm 1978 cho thấy diễn xuất cứng nhắc và thiếu khả năng diễn giải nhân vật.

“Nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là Ha Jung Woo mà thôi”, “Khi nào thì giai đoạn chuyển tiếp diễn xuất vô hồn của anh ấy kết thúc? Tôi nhớ Ha Jung Woo trong The Chaser”... là những bình luận của các nhà phê bình.

Nữ diễn viên thần tượng Yura giành vị trí thứ ba với 10 phiếu bầu cho vai chính trong bộ phim Marrying the Mafia: Returns. Người bình chọn cho rằng Yura chưa đủ trình độ đảm nhận vai chính, biểu cảm của người đẹp còn thiếu sót và khoa trương.

Một số ý kiến khác: “Tôi không thể quên được vẻ mặt kinh ngạc kỳ lạ của cô ấy”, “Biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu làm lố giống nhau xuyên suốt bộ phim. Những cảnh hài hước mà bạn thậm chí không biết nên cười vào điều gì. Mặc dù tôi thích nam diễn viên nhưng điều đó thật đáng thất vọng”...

Hạng 4 thuộc về Park Sung Woong. Tài tử 51 tuổi bị 6 phóng viên chê về diễn xuất trong cả 5 bộ phim mà anh tham gia trong năm 2023. Họ nhận xét Park Sung Woong không có vai diễn nào đáng nhớ dù tần suất lộ diện dày đặc.

Đồng hạng 5 gọi tên Park Seo Joon, Go Ara và Kim Hye Soo. Mỗi người nhận 5 phiếu chê. Go Ara bị chỉ trích vì diễn xuất rập khuôn trong The Childe, trong khi màn thể hiện của Kim Hye Soo trong Smugglers được cho là bước thụt lùi đối với nghệ sĩ có kinh nghiệm và tầm vóc như cô. Park Seo Joon cũng gây thất vọng vì không đủ tầm trong Concrete Utopia.

