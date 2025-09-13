Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Gắn kết hơn 50.000 hộ nông dân vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam thắng lớn

PV

Simexco Daklak trở thành doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam trong toàn khối 10 quốc gia ASEAN, được công nhận là Doanh nghiệp Kinh doanh Bao trùm toàn khu vực. Lý do, doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bao trùm, gắn kết hơn 50.000 hộ nông dân Tây Nguyên vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản Việt.

gen-h-anh-1.jpg
Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak (thứ 5, từ phải sang) cùng các doanh nghiệp được trao giải thưởng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN lần thứ 8, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã vinh dự được trao Giải thưởng Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN năm 2025 (ASEAN Inclusive Business Awards 2025).

Giải thưởng Bao trùm ASEAN được khởi xướng từ năm 2018, do SMEWG chủ trì đề cử cho hạng mục IB. Tại Việt Nam, Cục Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế tập thể – Bộ Tài chính APED (trước đây là Cục Phát triển Doanh nghiệp AED, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu mối của Việt Nam trong ACCMSME - Ủy ban điều phối ASEAN về doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Simexco là doanh nghiệp được APED đề cử tham dự Giải thưởng IB ASEAN dựa trên kết quả đánh giá doanh nghiệp kinh doanh bao trùm do Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU - FIIS triển khai trong chương trình ươm tạo doanh nghiệp tạo tác động SIP100 của Trung tâm kinh doanh bao trùm Việt Nam (Vietnam IB Hub).

Simexco đã trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, từ hồ sơ đến thẩm định thực tế, trước khi được Hội đồng Giám khảo quốc tế công nhận.

Theo Ban Tổ chức, Simexco được vinh danh vì đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bao trùm, gắn kết hơn 50.000 hộ nông dân Tây Nguyên vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản Việt. Doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều dự án ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm

Việc Simexco Daklak được trao giải tại lễ trao giải ngày 11/9/2025 ở Kuala Lumpur, Malaysia, khẳng định uy tín và tầm vóc của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Thành tích này không chỉ nâng cao uy tín của Simexco Daklak, mà còn đặt dấu ấn cho thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về kinh doanh bao trùm và phát triển bền vững trong ASEAN.

PV
#Simexco Daklak #doanh nghiệp bao trùm #ASEAN 2025 #hệ sinh thái kinh doanh #phát triển bền vững #chuyển đổi số #nông sản Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục