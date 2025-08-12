Cà phê sáng trao đổi với nhân dân: Xử lý, tháo gỡ việc công

TP - Mô hình “cà phê sáng trao đổi với nhân dân” tại nhiều phường ở TPHCM đang thu hút sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Từ 6 giờ sáng, sân văn phòng khu phố Hòa Phú (phường Bình Dương) có rất đông người dân, phần lớn ở độ tuổi trên 50.

Tham gia buổi cà phê sáng này có đầy đủ thành phần, bao gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công an, các tổ chức đoàn thể, khu phố. Người dân ngồi xen với cán bộ, không có sự phân biệt, tất cả giống những người bạn, có thể trải lòng các vấn đề khó nói khi ở trụ sở công.

Ông Dũng đứng lên chia sẻ cảm xúc sau hơn 1 tháng từ Bình Dương trở thành cư dân TPHCM. “Sau khi vận hành chính quyền hai cấp, điều tôi ấn tượng nhất là thái độ phục vụ của cán bộ rất thân thiện, các thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Hiện nay, trên địa bàn có nhiều tuyến đường đang thi công nâng cấp vỉa hè, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Qua đây, tôi mong muốn phường có chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ”, ông Dũng kiến nghị.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao đổi với người dân. Ảnh: H.CHI

Trong khi đó, bà Thanh, ngụ phường Bình Dương, nói: “Khi nghe khu phố thông báo sáng nay sẽ có đầy đủ thành phần cán bộ, lãnh đạo phường đến cà phê với người dân, tôi phấn khởi lắm. Tôi ra đây, ngoài gặp cán bộ, để hỏi kỹ thủ tục, chi phí tách thửa đất, tôi đề xuất địa phương đầu tư nâng cấp các đường hẻm chưa có hệ thống thoát nước, thay đổi bảng hiệu, địa chỉ, số nhà mới để dễ nhận diện”.

Tại buổi cà phê sáng với lãnh đạo phường Bình Dương, người dân địa phương ngoài hỏi về các thủ tục hành chính mới, còn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến việc cắt tỉa cây xanh mùa mưa tránh xảy ra hậu quả, phản ánh tình trạng hát karaoke trong khu nhà trọ gây ồn ào, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Tiếp thu ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND phường Bình Dương Võ Chí Thành cho biết, địa phương cam kết những vấn đề nêu ra tại buổi cà phê sáng, phường sẽ tổng hợp đầy đủ. Tiến độ giải quyết các kiến nghị sẽ được thông báo đến người dân.

Tiếp tục ghi nhận về mô hình “Cà phê sáng”, hôm sau chúng tôi đến một điểm khác tại khuôn viên khu phố 4 (phường Thủ Dầu Một). Khoảng 6 giờ 30, nơi đây có hàng chục người. Tại buổi cà phê sáng, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã trao đổi cởi mở với người dân về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp. Người dân kiến nghị phường nghiên cứu đặt lại tên cho các khu phố vì trùng lặp sau khi sáp nhập phường.

Một điểm cà phê sáng tại phường Bình Dương, TPHCM. Ảnh: H.CHI

“Đề nghị phường quan tâm thực hiện chuyển đổi số đến địa bàn khu dân cư. Đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại các trường trên địa bàn”, ông Thành, ngụ phường Thủ Dầu Một, nêu ý kiến.

Tại buổi cà phê sáng, phường bố trí cán bộ ngồi ghi chép lại những vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị. Đối với những việc trong khả năng, lãnh đạo phường chỉ đạo đơn vị liên quan giải quyết ngay. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên, lãnh đạo phường cam kết sẽ chuyển kiến nghị đến các cơ quan trên tinh thần rõ người, rõ việc, để có kết quả giải quyết sớm nhất.

“Theo tôi, để mô hình duy trì, trở thành điểm tựa của người dân, mọi vấn đề nêu ra, phải có kết quả giải quyết sau đó. Việc lãnh đạo phường nắm bắt tình hình cơ sở, xây dựng mối quan hệ gần gũi, đồng hành cùng người dân thông qua các buổi cà phê sáng là cần thiết”Ông Hùng, cán bộ hưu trí ở phường Bình Dương

Lãnh đạo UBND phường Thủ Dầu Một cho biết, đã triển khai mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” tại 40 khu phố trên địa bàn. Hoạt động diễn ra vào các ngày thứ Ba, Tư, Năm hằng tuần và kéo dài đến tháng 10/2025, sau đó sẽ đánh giá lại để quyết định có nên duy trì tiếp hay không.

Ðể mô hình ý nghĩa không bị “chết yểu”

Mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” ở nhiều phường của TPHCM đã thu hút sự quan tâm của người dân. Đây là cách làm giản dị nhưng mang lại hy vọng về một phương thức dân vận mềm, không hình thức, có thể nhân rộng ra ở các địa phương trong bối cảnh vận hành chính quyền hai cấp còn rất mới, khó tránh phát sinh nhiều vấn đề.

Theo ghi nhận, một số phường thực hiện rất tốt mô hình, khẳng định được sự cần thiết, tạo được sự tương tác gần gũi, bù đắp cho sự thiếu hụt của các kênh chính thống vốn nặng tính thủ tục, khoảng cách. Tuy vậy, cũng có phường tổ chức các điểm theo mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” còn mang tính hình thức.

Suốt 1 giờ cà phê sáng, cho tới khi cán bộ phường trở về trụ sở làm việc, hầu như chẳng có một kiến nghị, phản ánh nào từ người dân. Mọi người ngồi lại, trao nhau những lời chúc, nhâm nhi tách trà rồi “đường ai nấy về”. Thực tế, mô hình tương tự như “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” trước đây đã ra đời ở nhiều địa phương trên cả nước, như “Cà phê doanh nhân”, “Cà phê với dân”, “Tiếp dân không bàn giấy”… Những mô hình trước đó, thời gian đầu sôi nổi, nhưng sau đó nhạt dần, cho đến lúc dừng hẳn. Một trong những lý do chính các mô hình này không duy trì được lâu là có yếu tố phong trào, chỉ nghiêm túc ở một vài buổi đầu, sau đó không còn sức hút do thiếu nội dung thực chất, xử lý vấn đề chưa đến nơi đến chốn.