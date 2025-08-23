Gần 90% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức 2 đợt tốt nghiệp cho sinh viên. Đợt 1 cuối tháng 7, nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng ứng dụng (khoảng 2.000 tân cử nhân).

PGS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân (người đứng bên phải) trao bằng tốt nghiệp cho tân sinh viên. Ảnh: Nghiêm Huê

Đợt 2, lễ tốt nghiệp được tổ chức trong 2 ngày 23 - 24/8 cho 4.612 tân cử nhân.

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp tổ chức hôm nay, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết khóa sinh viên K63 (những sinh viên tốt nghiệp năm 2025) là khóa đặc biệt khi bắt đầu hành trình chinh phục tri thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phải học trực tuyến, xa giảng đường, đối mặt với không ít khó khăn và thử thách.

"Nhưng chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện cho các em sự kiên cường, khả năng thích ứng và tinh thần vượt khó. Khi dịch bệnh qua đi, điều đặc biệt nữa là các em được sống trong giai đoạn phát triển bùng nổ của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, của quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ với nhiều cơ hội mới để học tập, trải nghiệm và kết nối", PGS Bùi Huy Nhượng nói. Do vậy, để có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, các tân cử nhân đã phải trải qua một chặng đường dài với sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện bản thân. Nhưng các tân cử nhân có quyền vui mừng và tự hào về thành quả đã đạt được.

Tân cử nhân Nguyễn Thị Thanh Minh, chuyên ngành Kinh tế Đầu tư 63B chia sẻ, kì học đầu tiên trên đại học thật đặc biệt khi các tân sinh viên chưa thể cảm nhận được hết không khí rộn ràng của ngày tựu trường trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, thay vào đó là lễ khai giảng qua màn hình laptop, những ngày đi quân sự ngắn ngủi với nhiều nỗi lo về sức khoẻ, hay những tiết học, những buổi họp lớp đều chỉ được diễn ra trực tuyến. Chính bối cảnh ấy vừa khiến tân sinh viên ngày đó bỡ ngỡ, đôi lúc tự ti, nhưng cũng trở thành động lực để rèn luyện bản lĩnh và sự chủ động trong chính mình.

"Bốn năm thanh xuân dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân là hành trang quý giá giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hành trình ấy có đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng điều trân trọng nhất chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành quả ngày hôm nay", Thanh Minh nhìn nhận.

Tại lễ tốt nghiệp, nhà trường đã khen thưởng 38 thủ khoa ngành xuất sắc chương trình chuẩn và 13 thủ khoa ngành xuất sắc chương trình tiếng Anh.