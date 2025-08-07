Gần 800 chuyên viên kinh doanh tham dự sự kiện Lễ ra quân phân khu cao tầng Heritage Collection – dự án Vinh Heritage

Ngày 06/08, sự kiện Lễ ra quân phân khu cao tầng Heritage Collection – dự án Vinh Heritage với chủ đề “Kiêu hãnh vươn tầm” đã chính thức diễn ra tại trung tâm thành Vinh, thu hút gần 800 chuyên viên kinh doanh đến từ 16 đại lý và liên minh phân phối chiến lược.

Được đầu tư kỳ công từ nội dung tới nghệ thuật, Lễ ra quân phân khu cao tầng Heritage Collection – dự án Vinh Heritage đã đưa thị trường bất động sản Vinh trở lại đường đua đầy khí thế.

Không khí sôi động tại sự kiện với gần 800 chuyên viên kinh doanh.

Trong khuôn khổ của Lễ ra quân, 16 đại lý và liên minh phân phối chiến lược cũng đã được đại diện Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội (Mipec) và đơn vị phát triển kinh doanh & quản lý bán hàng – Công ty Cổ phần Bất động sản NewX trao giấy chứng nhận đại lý phân phối chính thức. Điều này thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm đưa các sản phẩm chất lượng của phân khu cao tầng Heritage Collection đến tận tay khách hàng một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Những tinh thần nhiệt huyết được "thắp sáng" đã trở thành "bệ phóng" đưa những sản phẩm chất lượng tại Heritage Collection đến gần hơn khách hàng.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư MIPEC cho hay: "Trải qua chặng đường phát triển nhiều dấu ấn, Mipec luôn giữ vững tôn chỉ kiến tạo những giá trị bền vững – không chỉ ở chất lượng công trình mà còn ở tư duy phát triển cộng đồng và sự cam kết lâu dài với từng mảnh đất mà chúng tôi đặt chân đến.

Heritage Collection là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án Vinh Heritage. Đây không chỉ là một phân khu cao tầng mà còn là bước chuyển mình về chất lượng không gian sống, từ thấp tầng sinh thái sang cao tầng đẳng cấp. Với kinh nghiệm từ các dự án cao tầng tại Hà Nội và nền tảng cộng đồng đã định hình tại Vinh Heritage, chúng tôi tin rằng Heritage Collection sẽ tạo ra một chuẩn sống mới tại thành phố Vinh, hiện đại hơn, tinh tế hơn và xứng tầm hơn”.

Chia sẻ của đại diện chủ đầu tư MIPEC tại sự kiện Lễ ra quân.

Ở góc độ đơn vị phát triển kinh doanh & quản lý bán hàng, ông Trần Trọng Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản NewX nhấn mạnh: "Heritage Collection xuất hiện trên thị trường đúng “điểm rơi” của thị trường khi lực cầu về dòng căn hộ cao cấp trên thị trường Vinh tăng mạnh. Với quy hoạch bài bản, vị trí kết nối chiến lược, cộng đồng cư dân hiện hữu và không gian cảnh quan hiếm có, chúng tôi tin rằng sản phẩm sẽ chạm đúng nhu cầu thị trường ở cả hai nhóm khách hàng: người mua để ở và nhà đầu tư dài hạn”.

Là phân khu cao tầng đầu tiên trong tổng thể khu đô thị Vinh Heritage, Heritage Collection kế thừa trọn vẹn nền tảng thành công đã được xác lập từ các phân khu thấp tầng. Dự án sở hữu vị trí nổi bật trên trục Lê Mao kéo dài, tâm mạch giao thông kết nối trung tâm thành Vinh với các khu vực hành chính, thương mại trọng điểm, đồng thời được bao quanh bởi hai dòng sông lớn và hệ sinh thái cảnh quan sinh thái hiếm có tại khu vực.

Heritage Collection – biểu tượng “vươn tầm cao – định vị thế” tại thành Vinh.

Khác biệt của Heritage Collection không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ hệ tiện ích nội khu độc bản: chuỗi cảnh quan sinh thái, kênh đào nhân tạo, các phân khu chức năng tích hợp giữa thiên nhiên, vận động, thư giãn và cộng đồng. Dự án được xây dựng dựa trên triết lý phát triển nơi "không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để khẳng định vị thế sống, phong cách sống và giá trị sống" của những người thành đạt. Heritage Collection còn là biểu tượng tiếp nối tinh thần tự hào xứ Nghệ, nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, những người con thành Vinh thành đạt quay về an cư, đầu tư và kiến tạo một không gian sống đẳng cấp truyền đời.

Sự xuất hiện của Heritage Collection được ví như tín hiệu cho chu kỳ bùng nổ mới của thị trường bất động sản thành Vinh. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại khu vực còn hạn chế, trong khi nhu cầu tích sản và an cư của tầng lớp thành đạt ngày càng gia tăng, dự án hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền, kích hoạt một chu kỳ sôi động mới cho thị trường.

Với vị trí chiến lược, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân tinh hoa đã hiện hữu, Heritage Collection không chỉ nâng tầm chuẩn sống, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản thành Vinh trong giai đoạn tới.