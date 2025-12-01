Gần 70 triệu khách đi máy bay trong 11 tháng

TPO - Thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng nổi bật khi lượng khách đạt gần 70 triệu lượt trong 11 tháng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Đà phục hồi vững chắc này đang tạo lực đẩy quan trọng cho hoạt động vận tải và tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 11 tháng năm nay, tổng lượng hành khách đạt hơn 69 triệu lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng hàng hóa vượt 1 triệu tấn, tăng hơn 18%. Cả thị trường nội địa và quốc tế đều khởi sắc, trong đó quốc tế bứt phá mạnh với mức tăng hơn 13% về hành khách và gần 23% về hàng hóa.

Trên nền tảng nêu trên, ngành hàng không dự kiến sẽ cán mốc 84 triệu hành khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa trong cả năm, duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số.

Ngành hàng không dự kiến sẽ cán mốc 84 triệu hành khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa trong cả năm. Ảnh: NIA.

Cục HKVN đánh giá, kết quả khả quan có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng và nỗ lực của các hãng hàng không, cùng sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành. Việc mở rộng các thỏa thuận hợp tác quốc tế, cộng với nhu cầu di chuyển tăng cao, tiếp tục tạo động lực phục hồi mạnh mẽ cho toàn thị trường.

Song song với sự tăng trưởng, an toàn bay vẫn được bảo đảm tuyệt đối. Trong 11 tháng năm nay, không xảy ra tai nạn hàng không nào. Cục đã chủ động triển khai các nhiệm vụ về an toàn theo yêu cầu của Chính phủ, nâng chất lượng giám sát và chuyển đổi sang mô hình quản lý dựa trên rủi ro theo tiêu chuẩn ICAO.

Đặc biệt, Hội đồng Đánh giá rủi ro an toàn hàng không theo dõi sát sao các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, từ nguy cơ thiếu động cơ PW1100 trên dòng Airbus A320/321NEO đến tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hay vận chuyển thiết bị chứa pin lithium. Các chỉ thị và giải pháp được ban hành kịp thời, giúp nâng cao mức độ an toàn trên toàn hệ thống.

Cùng với việc duy trì an toàn tuyệt đối, ngành hàng không chuẩn bị bước vào năm 2026 với kỳ vọng tăng trưởng mới khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đạt bước tiến quan trọng.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Giai đoạn 1 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2026, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách/năm, được xem là cú hích mạnh cho thị trường phía Nam, giúp giảm tải đáng kể cho Tân Sơn Nhất và mở cơ hội để Việt Nam phát triển trung tâm trung chuyển mới trong khu vực.

Ở phía Bắc, sân bay Gia Bình cũng đang được đẩy nhanh xây dựng, dự kiến bổ sung năng lực khai thác và mở rộng không gian tăng trưởng cho các hãng hàng không trong giai đoạn tới.

Việc đồng loạt mở rộng hạ tầng chiến lược, kết hợp với đà tăng trưởng ổn định của thị trường vận tải, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để hàng không Việt Nam tiếp tục bứt phá trong những năm tới. Đây không chỉ là động lực cho ngành vận tải mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối kinh tế - xã hội trên cả nước.