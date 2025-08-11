Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Gần 5 vạn người hội tụ về T&T City Millennia trải nghiệm 2 công trình kỷ lục quốc gia và đại nhạc hội

P.V

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức, gần 5 vạn khán giả trực tiếp có mặt tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia vào tối 9/8 để “cháy hết mình” với đại nhạc hội và khám phá 2 công trình kỷ lục quốc gia.

Trước đó, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” đã được Tập đoàn T&T Group tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh). Không chỉ là “bữa tiệc” văn hóa – giải trí hoành tráng bậc nhất phía Nam, sự kiện còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

anh-1.jpg
Theo BTC, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” tổ chức tối 9/8 tại Tây Ninh đã thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà du hành vĩ đại Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được “biến hoá” thành một sân khấu mở khổng lồ. Nơi đây, ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh trên bản đồ hội nhập toàn cầu qua ba chương hồi đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên.

anh-2.jpg

Đến với đại nhạc hội, khán giả đã được tận hưởng màn trình diễn “cực cháy” của dàn ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… Chương trình kéo dài đến khi đồng hồ chuẩn bị bước sang ngày mới, nhưng sức nóng vẫn không hề giảm, khi khán đài vẫn rực sáng bởi hàng vạn lightstick.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần trình diễn drone quy mô hàng đầu Tây Ninh và màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Trên nền trời đêm của đại đô thị phía Nam Sài Gòn, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

anh-3.jpg
Hàng nghìn người khám phá tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ.

Không chỉ “cháy hết mình, hàng nghìn du khách cũng hào hứng khám phá 2 công trình vừa được công nhận xác lập Kỷ lục quốc gia tại Thành phố Thiên niên kỷ. Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Việc tổ chức thành công đại nhạc hội quy mô lớn cùng màn ra mắt 2 hạng mục xác lập kỷ lục cũng góp phần định vị T&T City Millennia là điểm đến mới không thể bỏ qua của các hoạt động giải trí, văn hóa và lễ hội khu vực phía Nam Sài Gòn.

P.V
#T&T City Millennia

Cùng chuyên mục