FWD ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết “FWD đầu tư đón đầu”

Đây là dòng sản phẩm thế hệ mới của FWD Việt Nam, tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, đáp ứng nhu cầu cốt lõi của khách hàng là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.

“FWD Đầu tư đón đầu” được xây dựng trên nền tảng các nghiên cứu chuyên sâu về thị trường và nhu cầu khách hàng, hướng tới việc mang lại những giá trị thiết thực, linh hoạt và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ toàn cầu. Không chỉ giúp khách hàng an tâm trước những biến động trong cuộc sống, sản phẩm còn mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai tài chính.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam cho biết, năm 2026 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm FWD hoạt động tại Việt Nam. ‘FWD Đầu tư đón đầu’ thể hiện định hướng nhất quán của FWD trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mang đến giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng.

“Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ. Sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”, ông Minh chia sẻ.