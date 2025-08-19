FLC Hà Khánh: Công trình an sinh tiêu biểu tại Quảng Ninh chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8/2025, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án đã diễn ra đồng loạt tại 80 điểm cầu thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương thực hiện, do Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Tại Quảng Ninh, một trong ba điểm cầu trọng điểm vùng Đông Bắc, tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại sự kiện, bên cạnh lễ khởi công Dự án khai thác hầm lò mở rộng mỏ Hà Ráng của Công ty Than Hòn Gai, tỉnh đã trao các quyết định điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, nổi bật là Dự án Nhà ở xã hội FLC Hà Khánh – công trình được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân và các gia đình trẻ.

Đại diện Tập đoàn FLC - Ông Lê Doãn Linh, Phó Tổng Giám đốc (đứng thứ 2 từ phải sang) đón nhận quyết định đầu tư Dự án Nhà ở xã hội FLC Hà Khánh từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Nằm trong tổng thể Khu đô thị FLC Hà Khánh quy mô 47,2 ha, các tòa nhà ở xã hội sẽ được thụ hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với các tiện ích như trường học, công viên, khu thể thao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… Dự án gồm 4 tòa chung cư, trong đó có 3 tòa nhà ở xã hội với 765 căn hộ và 1 tòa thương mại dịch vụ.

Đây được xem là công trình an sinh tiêu biểu của Quảng Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung, góp phần giảm áp lực về chỗ ở cho lực lượng lao động, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Ảnh phối cảnh dự án FLC Hà Khánh.

FLC Hà Khánh không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đang còn thiếu hụt, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu an sinh.

Với hạ tầng quy hoạch đồng bộ của Khu đô thị FLC Hà Khánh, dự án nhà ở xã hội khi hoàn thành sẽ hòa nhập vào tổng thể cảnh quan, tạo nên một cộng đồng dân cư đa dạng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống. Đồng thời, dự án cũng hứa hẹn trở thành hình mẫu trong phát triển đô thị xanh, văn minh tại trung tâm kinh tế, du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 18/7/2025, Đoàn công tác Bộ Xây dựng phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả của FLC, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong tổng thể chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao như Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai, qua đó đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng và sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân có nhu cầu thực sự.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc tại dự án nhà ở xã hội do FLC triển khai tại Khu đô thị Hà Khánh.

Những bước triển khai tiếp theo của FLC Hà Khánh được dư luận kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực về nhà ở, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn: phát triển kinh tế phải song hành với nâng cao đời sống nhân dân.

Từ sự kiện mang tính thời điểm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đến tầm nhìn lâu dài về an sinh xã hội, FLC Hà Khánh đang dần khẳng định vai trò như một công trình điểm nhấn, đóng góp thiết thực cho hành trình kiến tạo không gian sống bền vững tại Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc.