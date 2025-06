EVNHANOI triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn điện

Cơ sở sản xuất là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao do tập trung đông người, máy móc hoạt động liên tục, sử dụng nhiều nguyên vật liệu dễ cháy (hóa chất, dầu mỡ, bụi vải, gỗ, giấy...), trong đó hệ thống điện không chỉ là “huyết mạch” vận hành máy móc mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hàng đầu.

Một sự cố cháy nổ do chập điện xảy ra không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản, dây chuyền sản xuất mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người lao động và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) luôn phải được đặt lên hàng đầu, coi là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại mọi cơ sở sản xuất.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong hơn 900 vụ cháy xảy ra trên cả nước chỉ trong quý I/2025, có tới 74,4% vụ cháy liên quan đến sự cố điện. Đặc biệt, nhiều vụ bắt nguồn từ khu vực sử dụng điện sau công tơ nơi thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đây không còn là chuyện cảnh báo từ xa. Thực tế, nhiều vụ cháy nghiêm trọng tại các xưởng gia công, kho hàng, cửa hàng kinh doanh trong các năm gần đây đều có điểm chung: Hệ thống điện lắp đặt tạm bợ, quá tải nhưng không được kiểm tra định kỳ. Không ít trường hợp sử dụng dây dẫn tiết diện không phù hợp, ổ cắm không đạt chuẩn, đặt thiết bị phát nhiệt gần vật liệu dễ cháy, hoặc phân tải chưa hợp lý, tập trung quá nhiều thiết bị dây chuyền vào một mạch điện.

Việc sử dụng điện không an toàn không chỉ gây rủi ro cho chính cơ sở đó, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả khu dân cư xung quanh, thậm chí gây gián đoạn hệ thống điện khu vực.

Là đơn vị cung ứng điện chủ lực cho Thủ đô, EVNHANOI đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền thiết thực, trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Các hình thức truyền thông linh hoạt như phát hành khuyến cáo kỹ thuật, xây dựng video cảnh báo, tổ chức kiểm tra thực địa tại các cụm công nghiệp, khu chế xuất, đã góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ điện.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thực tế, nhận thức của một bộ phận người đứng đầu cơ sở sản xuất vẫn còn hạn chế. Không ít chủ cơ sở chỉ quan tâm đến năng suất máy móc, mà bỏ qua khâu kiểm tra hệ thống điện vốn là mạch sống của toàn bộ quá trình vận hành. Một chiếc máy nén khí cũ kỹ, một bảng điện đặt sát vật liệu dễ cháy hay việc sử dụng dây dẫn kéo nối tạm bợ cho nhiều thiết bị công suất lớn, đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Trong bối cảnh đó, EVNHANOI khuyến nghị các cơ sở sản xuất cần thực hiện nghiêm túc 3 nhóm giải pháp: Kỹ thuật, quản lý và ý thức. Về kỹ thuật, cần lắp đặt hệ thống điện theo tiêu chuẩn ngành, có cầu dao tự động, thiết bị chống rò, chống quá tải. Về quản lý, cần xây dựng quy trình vận hành thiết bị, bố trí người kiểm tra định kỳ, ghi chép các sự cố kỹ thuật nếu có. Và quan trọng nhất, là ý thức của người đứng đầu người quyết định việc có đầu tư thiết bị đúng chuẩn, có mời đơn vị kỹ thuật kiểm tra định kỳ hay chỉ đơn giản là phó mặc cho “may rủi”.

EVNHANOI luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn giải pháp an toàn cho từng cơ sở cụ thể. Không những vậy, EVNHANOI còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC để kiểm tra, đánh giá các khu vực sản xuất tiềm ẩn nguy cơ, nhất là các khu nhà xưởng xen kẽ trong khu dân cư, kho hàng gần chợ hoặc các cụm công nghiệp không có hệ thống bảo vệ độc lập. Nhưng ý thức hành động phải bắt đầu từ chính doanh nghiệp. Một quyết định đúng hôm nay có thể là hành động cứu cả nhà xưởng khỏi thảm họa ngày mai.

An toàn điện trong sản xuất không chỉ là trách nhiệm của EVNHANOI, mà là sự chung tay của mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động. Hãy là người sử dụng điện thông minh và cảnh giác. Liên hệ ngay với EVNHANOI qua Tổng đài 19001288, Website evnhanoi.vn hoặc Fanpage để được tư vấn, hỗ trợ các giải pháp an toàn điện - PCCN tối ưu cho cơ sở của bạn. Cùng hành động vì một Thủ đô sản xuất an toàn và phát triển bền vững.