Éclat Wellness & Spa chính thức đón nhận công nghệ Ultherapy PRIME & LINEARZ – Bước tiến nâng niu vẻ đẹp chuẩn quốc tế

Buổi lễ ký kết và bàn giao công nghệ Ultherapy PRIME & LINEARZ đã diễn ra long trọng với sự tham dự của Ban lãnh đạo Éclat, đại diện Inamed - đơn vị cung cấp thiết bị cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Éclat tiếp tục bổ sung vào danh mục dịch vụ của mình những công nghệ làm đẹp chuẩn quốc tế mang đến cho khách hàng trải nghiệm nâng niu, tinh tế và hiệu quả bền lâu.

Buổi lễ mở đầu bằng phần chào mừng và chia sẻ từ đại diện Éclat Wellness & Spa. Trong bài phát biểu, bà Ngân Vũ - Tổng giám đốc Éclat nhấn mạnh: “Tại Éclat, chúng tôi luôn tin rằng mỗi khách hàng đều xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất. Việc hợp tác cùng Inamed để đưa Ultherapy PRIME & LINEARZ vào vận hành không chỉ đơn thuần là mang đến một dịch vụ, mà còn là cách chúng tôi hiện thực hóa sứ mệnh mang đến sự chăm sóc chu đáo, an toàn và hiệu quả. Éclat Wellness & Spa nơi duy nhất điêu khắc cơ thể bạn thành một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị – giúp khách hàng tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.”

Đại diện Inamed cũng bày tỏ sự trân trọng: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Éclat – một thương hiệu đặt trọn tâm huyết vào việc kiến tạo những trải nghiệm làm đẹp tinh tế và trọn vẹn cho khách hàng. Với sự hiện diện của Ultherapy PRIME & LINEARZ, chúng tôi tin chắc rằng Éclat sẽ nâng tầm chuẩn mực dịch vụ, mang đến những kết quả ấn tượng, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của khách hàng”.

Không chỉ là buổi bàn giao công nghệ, đây còn là dịp để các chuyên gia của Éclat cùng đại diện hãng trao đổi chuyên môn, thống nhất các quy chuẩn an toàn và chất lượng dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng từ hôm nay, mọi khách hàng khi đến với Éclat sẽ được trải nghiệm Ultherapy PRIME & LINEARZ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Sự kiện khép lại trong những nụ cười, cái bắt tay chặt và sự mong chờ của cả hai bên cho hành trình hợp tác lâu dài.

Tại Sao Chọn Ultherapy PRIME & LINEARZ tại Éclat Spa?

- Đội ngũ chuyên viên tay nghề cao, thao tác chính xác và tận tâm.

- Không gian riêng tư – sang trọng, mang lại trải nghiệm làm đẹp thư giãn và đẳng cấp.

- Cam kết liệu trình cá nhân hóa, phù hợp từng loại da và nhu cầu cụ thể.

Phù hợp với:

- Người có cơ mặt chảy nhẹ, mất độ săn chắc các vùng cằm – cổ, bụng

- Người ngại xâm lấn, muốn trẻ hóa tự nhiên nhưng hiệu quả

- Người cần gọn mặt, nâng cơ cấp tốc để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt

ÉCLAT Wellness & Spa kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt của dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường sở hữu làn da không tuổi.