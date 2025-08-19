Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Đẹp

Google News

Éclat Wellness & Spa chính thức đón nhận công nghệ Ultherapy PRIME & LINEARZ – Bước tiến nâng niu vẻ đẹp chuẩn quốc tế

P.V

Buổi lễ ký kết và bàn giao công nghệ Ultherapy PRIME & LINEARZ đã diễn ra long trọng với sự tham dự của Ban lãnh đạo Éclat, đại diện Inamed - đơn vị cung cấp thiết bị cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Éclat tiếp tục bổ sung vào danh mục dịch vụ của mình những công nghệ làm đẹp chuẩn quốc tế mang đến cho khách hàng trải nghiệm nâng niu, tinh tế và hiệu quả bền lâu.

Buổi lễ mở đầu bằng phần chào mừng và chia sẻ từ đại diện Éclat Wellness & Spa. Trong bài phát biểu, bà Ngân Vũ - Tổng giám đốc Éclat nhấn mạnh: “Tại Éclat, chúng tôi luôn tin rằng mỗi khách hàng đều xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất. Việc hợp tác cùng Inamed để đưa Ultherapy PRIME & LINEARZ vào vận hành không chỉ đơn thuần là mang đến một dịch vụ, mà còn là cách chúng tôi hiện thực hóa sứ mệnh mang đến sự chăm sóc chu đáo, an toàn và hiệu quả. Éclat Wellness & Spa nơi duy nhất điêu khắc cơ thể bạn thành một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị – giúp khách hàng tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Đại diện Inamed cũng bày tỏ sự trân trọng: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Éclat – một thương hiệu đặt trọn tâm huyết vào việc kiến tạo những trải nghiệm làm đẹp tinh tế và trọn vẹn cho khách hàng. Với sự hiện diện của Ultherapy PRIME & LINEARZ, chúng tôi tin chắc rằng Éclat sẽ nâng tầm chuẩn mực dịch vụ, mang đến những kết quả ấn tượng, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của khách hàng”.

Không chỉ là buổi bàn giao công nghệ, đây còn là dịp để các chuyên gia của Éclat cùng đại diện hãng trao đổi chuyên môn, thống nhất các quy chuẩn an toàn và chất lượng dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng từ hôm nay, mọi khách hàng khi đến với Éclat sẽ được trải nghiệm Ultherapy PRIME & LINEARZ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Sự kiện khép lại trong những nụ cười, cái bắt tay chặt và sự mong chờ của cả hai bên cho hành trình hợp tác lâu dài.

image001.png
image003.png

Tại Sao Chọn Ultherapy PRIME & LINEARZ tại Éclat Spa?

- Đội ngũ chuyên viên tay nghề cao, thao tác chính xác và tận tâm.

- Không gian riêng tư – sang trọng, mang lại trải nghiệm làm đẹp thư giãn và đẳng cấp.

- Cam kết liệu trình cá nhân hóa, phù hợp từng loại da và nhu cầu cụ thể.

Phù hợp với:

- Người có cơ mặt chảy nhẹ, mất độ săn chắc các vùng cằm – cổ, bụng

- Người ngại xâm lấn, muốn trẻ hóa tự nhiên nhưng hiệu quả

- Người cần gọn mặt, nâng cơ cấp tốc để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt

ÉCLAT Wellness & Spa kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt của dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường sở hữu làn da không tuổi.

P.V
#Éclat Wellness #Ultherapy PRIME #LINEARZ #làm đẹp quốc tế #trẻ hóa da #nâng cơ mặt #spa cao cấp

Cùng chuyên mục