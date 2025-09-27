Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Mạnh: 'Nhiều nơi đòi trả hàng tỷ đồng để tôi quảng cáo cờ bạc'

Hà Trang
TPO - Ca sĩ Duy Mạnh cho biết nhận được nhiều lời mời quảng cáo cờ bạc nhưng anh đều từ chối. Số tiền những đơn vị này hứa hẹn cho anh tham gia có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Duy Mạnh nói nhiều năm qua anh vẫn nhận được lời mời quảng cáo từ trang web cá độ. Những người này liên hệ trực tiếp với anh hoặc đàm phán với ê-kíp quản lý.

"Nhiều nơi mời tôi, có nơi mời làm từ thiện, trả hàng tỷ đồng. Họ nói sẽ bỏ ra mấy trăm triệu đồng để tôi đứng ra làm từ thiện, chỉ cần tôi đem theo băng rôn có gắn logo quảng cáo. Tôi nói rõ không làm", Duy Mạnh cho hay.

Duy Mạnh nói anh không cổ xúy cho những trò may rủi. Mỗi khi nhận được lời mời quảng cáo, anh từ chối khi nghe đến từ cờ bạc.

Năm 2024, nam ca sĩ nói trang web cá độ ngỏ ý hợp tác, đề nghị xuất hiện trong MV của anh với hình thức gắn logo vào vật phẩm như cốc, áo... xuất hiện trên MV. Số tiền nhận được có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Đơn vị này còn gửi lời đề nghị Duy Mạnh sang nước ngoài quay MV cùng một rapper vẫn với mục đích quảng cáo cho cá độ, cờ bạc. Khi đại diện nam ca sĩ nói cát-xê 30 tỷ đồng, đơn vị này vẫn muốn đàm phán tiếp nhưng Duy Mạnh và ê-kíp thẳng thừng từ chối.

Giọng ca Kiếp đỏ đen cũng tung đoạn tin nhắn mời gọi anh tham gia quảng cáo cờ bạc lên trang cá nhân, nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với hàng nghìn bình luận.

Hồi tháng 9, Duy Mạnh cho hay được được một đơn vị quảng cáo mời, hứa mở quỹ tài trợ khoảng 100-200 triệu đồng, để quyên góp cho bà con khó khăn. Duy Mạnh nhận số tiền này và thay mặt hỗ trợ cho bà con.

Phía quảng cáo gợi ý Duy Mạnh nhận tiền hỗ trợ để rồi viết bài “bóc phốt” theo hướng họ muốn thuê anh làm PR nhưng anh lại lấy danh nghĩa từ thiện. Ý tưởng quảng cáo ngược này được đưa ra để tạo hiệu ứng truyền thông. Đáp lại, nam ca sĩ nói: "Tôi không quảng cáo cờ bạc".

Mạng xã hội từng lan truyền clip Duy Mạnh biểu diễn trong chương trình bị cho là do nhà cái tài trợ. Ca sĩ xác nhận anh có tham gia sự kiện cuối năm tại casino ở Campuchia và khẳng định không nhận quảng cáo, không hợp tác hay nắm thông tin về nhà tài trợ. Anh hát ca khúc Kiếp đỏ đen ở sự kiện nhằm gửi thông điệp khuyên tránh xa cờ bạc, phục vụ khán giả chứ không liên quan đến bất kỳ nhãn hàng nào.

Hà Trang
#Duy Mạnh #quảng cáo cờ bạc #ca sĩ Việt Nam #từ chối quảng cáo #bảo vệ hình ảnh #ca khúc Kiếp đỏ đen

