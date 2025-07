Được và mất của Jack sau họp báo gây bão dư luận

Jack được và mất gì sau họp báo?

Gần một tuần sau khi ca sĩ Jack mở cuộc họp báo làm rõ tranh cãi về đời tư, những ồn ào xoay quanh nam ca sĩ vẫn chưa lắng xuống. Chuyên gia phân tích cụ thể về cái "được" và "mất" của Jack khi mở một cuộc họp báo gây bất ngờ cho cả showbiz.

Trước hết, việc Jack tổ chức họp báo - dù gây tranh cãi - vẫn giúp anh có cơ hội tái thiết lập quyền kiểm soát câu chuyện của mình. Trong suốt nhiều năm, thông tin về scandal đời tư của Jack chủ yếu đến từ phía các bên liên quan, mạng xã hội. Jack hầu như giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Theo chuyên gia, khi một nghệ sĩ quyết định bước ra ánh sáng để nói bằng chính tiếng nói của mình. Dù muộn, đó vẫn là một nỗ lực để thay đổi cục diện dư luận và lấy lại quyền tự định nghĩa hình ảnh cá nhân.

Gần một tuần sau khi ca sĩ Jack mở cuộc họp báo làm rõ tranh cãi về đời tư, những ồn ào xoay quanh nam ca sĩ chưa lắng xuống.

Họp báo cũng giúp Jack kích hoạt lại sự quan tâm của truyền thông và công chúng, kể cả trong tranh cãi. Với nghệ sĩ đang tìm cách trở lại sau thời gian dài im lặng như Jack, họp báo giúp tên tuổi anh được hâm nóng.

Jack có thể tận dụng hiệu ứng truyền thông từ sự kiện này như một bước đệm cho các dự án nghệ thuật sắp tới. Bước tiếp theo, nam ca sĩ cần chiến lược hợp lý để chuyển hướng mạch quan tâm của công chúng từ đời tư sang nghệ thuật.

Tuy nhiên, cũng sau cuộc họp báo Jack có thể đã làm trầm trọng thêm khoảng cách giữa mình với công chúng trung lập và khán giả nữ. Đối tượng khán giả này thường đặc biệt nhạy cảm với các câu chuyện liên quan đến tình cảm, trách nhiệm, và sự trưởng thành cảm xúc.

Nếu không có bước đi tiếp theo để xoa dịu, minh bạch và tái tạo hình ảnh với chiều sâu, thì họp báo lần này rất dễ trở thành điểm neo tiêu cực trong hành trình tái xuất của anh.

Như vậy, Jack có thể đã giành lại được quyền phát ngôn, nhưng cái giá phải trả cũng không kém.

Khán giả chia phe vì Jack

Chuyên gia Hồng Quang Minh khẳng định Jack có được quyền chủ động lên tiếng, kiểm soát câu chuyện theo cách của mình và gây chú ý truyền thông trước khi tái xuất. Đây là điểm cộng quan trọng giúp anh tạo dựng lại sự hiện diện trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, việc Jack chủ động mở họp báo về đời tư, tung sao kê và đưa mẹ lên phát biểu tạo cảm giác đây không phải là một nỗ lực lắng nghe và chịu trách nhiệm. Cuộc họp báo của nam ca sĩ như một “phiên toà” tự phát, nơi Jack cố gắng chứng minh mình đúng hơn là thể hiện sự đồng cảm với những tổn thương đã gây ra.

Sau cuộc họp báo, khán giả tiếp tục chia phe bình luận. Một luồng ý kiến bênh vực Jack, cảm thông với anh sau hơn 4 năm trời im lặng.

Khán giả cũng chỉ ra những hành động cho thấy Jack chủ động chăm sóc, chu cấp cho bé Sol. Theo mẹ của Jack, ngoài tiền chu cấp hàng tháng, gia đình Jack thông qua một người trung gian cho Thiên An vay tiền. Có lúc số tiền chuyển vào tài khoản Thiên An là 100 triệu đồng/lần giao dịch. Đây là chi tiết quan trọng khiến nhiều người "quay xe" với nam ca sĩ. Trước đó, thông tin chỉ chu cấp 5 triệu đồng/tháng khiến Jack bị gán cho biệt danh không mấy hay ho.

"Có giấy tờ, tin nhắn chứng minh cụ thể nhưng mọi người vẫn không hiểu cho Jack, cố tình lái câu chuyện sang chê bai ngoại hình của anh và mẹ. Đó là biểu hiện của thiếu văn minh", "Nếu Jack nói sai, Thiên An chắc chắn phải phản bác lại ngay chứ không khóa bình luận và trốn tránh như hiện tại", "Im lặng cũng bị chỉ trích, lên tiếng cũng bị chê, biết sống sao cho vừa", khán giả bênh vực Jack.

Chi tiết gia đình Jack nói về cái Tết không dám ra đường, không có tiếng cười cũng lấy được sự thương cảm từ phía người hâm mộ.

Nhiều khán giả cảm thông với Jack sau cuộc họp báo.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Jack không đáng mặt đàn ông khi chĩa búa rìu dư luận về phía Thiên An. Mẹ Jack không nêu cụ thể lý do, chỉ nhấn mạnh rằng Thiên An biết lý do vì sao cô không thể trở thành "con dâu và người vợ trong gia đình".

Phát ngôn úp mở như vậy đẩy Thiên An vào thế khó, thậm chí tạo ra định kiến với một câu chuyện không rõ ràng. Ngoài ra, Jack chưa thể xóa bỏ định kiến của khán giả về anh chỉ sau một buổi họp báo. Cộng đồng mạng chỉ trích Jack thiếu trách nhiệm khi để mẹ ruột phải lên tiếng thay.

Vụ ồn ào của Jack cũng khiến dư luận lo lắng bởi người chịu ảnh hưởng nặng nề là bé Sol - con của Jack và Thiên An. "Tôi nghĩ câu chuyện này nên ngừng xuất hiện trên mạng xã hội. Trẻ em bị bố mẹ lấy ra làm truyền thông. Chuyện gia đình kể khổ tốt nhất không nên tung hê lên mạng để ảnh hưởng tới nhiều người", khán giả Thảo Phạm bình luận.