Được gỡ cơ chế, điện mặt trời mái nhà sẽ tăng mạnh thời gian tới

Theo Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà là xu hướng và sẽ phát triển rất nhanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới do hàng hoá của các doanh nghiệp xuất khẩu khi dùng điện mặt trời mái nhà sẽ được công nhận chứng chỉ xanh khi vào các thị trường có yêu cầu cao trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng.

Chia sẻ tại sự kiện mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam của Sigenergy ngày 15/4, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Bộ Công Thương trình Chính phủ, với tầm nhìn từ nay đến 2030, toàn hệ thống điện cần lắp mới từ 10.000 – 12.000 MW điện năng lượng tái tạo. Quy hoạch cũng đặc biệt ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất – tự tiêu thụ.

Theo ông Hùng, triển vọng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam hiện nay là rất lớn đặc biệt trong bối cảnh các nghị định và quy định mới về cơ chế phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời áp mái, vừa được ban hành – đây là tín hiệu hết sức tích cực cho thị trường.

Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt khung giá điện mặt trời, điện mặt trời trên mặt nước và điện mặt trời có pin lưu trữ. Đây là mô hình giúp tiết kiệm chi phí, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Bộ luôn mong muốn thị trường điện mặt trời ở Việt Nam phát triển minh bạch, hiệu quả và các hãng công nghệ mang đến thị trường VIệt Nam các công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật và các tiêu chuẩn của Việt Nam.

“Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong khu vực sản xuất công nghiệp, đến việc đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà xưởng. Đây là mô hình vừa giúp tiết kiệm chi phí điện năng, vừa góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, và đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam trong các năm tới”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cho rằng, điện mặt trời sẽ là một trong những nguồn năng lượng quan trọng cho tương lai vì góp phần giảm phát thải nhà kính, là cơ hội để phát triển kinh tế xanh, bền vững. Hiện là thời điểm thuận lợi để phát triển điện mặt trời, điện mái nhà ở Việt Nam do đã có cơ chế pháp lý sau gần 4 năm chờ chính sách do giá pin điện mặt trời hiện chỉ bằng 1/3 so với trước đây.

Theo ông Quy, tháng 10/2024, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định rất quan trọng là Nghị định 80 về sản xuất cho hộ lớn và Nghị định 135 tự sản tự tiêu, mở ra cơ hội cho điện mặt trời mái nhà. Đến 1/2/2025, Luật Điện lực chính thức có hiệu lực và Chính phủ cũng đã ban hành 4 Nghị định, văn bản pháp lý giúp cho phát triển năng lượng tái tạo, mặt trời ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Với việc Chính phủ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, nhu cầu dùng điện trong các năm tới sẽ tăng rất cao, đặc biệt là điện sạch.

“Một xu thế tất yếu trong phát triển năng lượng tái tạo và điện mặt trời tại Việt Nam chính là việc triển khai điện mặt trời mái nhà tại các toà nhà, nhà xưởng. Hàng hoá của các doanh nghiệp xuất khẩu khi dùng điện mặt trời mái nhà sẽ được công nhận chứng chỉ xanh. Đây là lợi ích rất lớn với doanh nghiệp khi vào các thị trường có yêu cầu cao trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng và Chính phủ ngày càng chú trọng các chính sách ưu đãi cho năng lượng mặt trời”, ông Quy nói.

Về việc phát triển thị trường năng lượng tái tạo ở VIệt Nam, ông Tony Xu, Nhà sáng lập kiêm CEO của Sigenergy cho biết, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Với sản phẩm chủ lực là Sigenstor – hệ thống 5 trong 1 đầu tiên trên thế giới, công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và khách hàng bằng những giải pháp năng lượng thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đổi mới trong phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo để mang đến các giải pháp năng lượng hiệu quả, thông minh và an toàn hơn.

Theo ông Tony Xu, hiện sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 60 khu vực và quốc gia, được hỗ trợ bởi mạng lưới gồm 99 nhà phân phối và hơn 5.600 nhà lắp đặt đồng hành. Để đón đầu xu hướng, công ty đưa ra thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng cho thương mại và công nghiệp (C&I) mang tên SigenStack, cùng biến tần hybrid thế hệ thứ 2 lần đầu tiên đến thị trường Việt Nam. Biến tần hybrid tích hợp có công suất từ 50 kW đến 125 kW, cùng với hệ thống pin lưu trữ có thể mở rộng theo nhu cầu thực tế, phù hợp với nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau của khách hàng.

Theo ông Tony XU, hiện công ty đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như Hiệp hộI năng lượng sạch Việt Nam - VCEA, Công ty CP hệ thống kỹ thuật ứng dụng - ATS, Công ty CP tập đoàn PC1, Công ty Sunergy … nhằm chung tay giải quyết các thách thức về năng lượng và thúc đẩy đổi mới thông qua các dự án năng lượng tái tạo.

Quy hoạch điện VIII nhấn mạnh ưu tiên, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tự sản tự tiêu (trong đó có điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, điện mặt trời tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiêu thụ tại chỗ, không đấu nối hoặc không bán điện vào lưới điện quốc gia). Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp.