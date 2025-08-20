Đứng trên vai người khổng lồ, F88 giải bài toán tiếp cận khách hàng

Trong bối cảnh ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp tài chính thay thế đang nổi lên như một chiến lược mới nhằm tiếp cận nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống tín dụng truyền thống. Mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) và F88, một chuỗi cửa hàng tài chính thế hệ mới là minh chứng cho hướng đi này.

Khi bài toán mở rộng cần nhiều hơn một doanh nghiệp

MBBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam đang tăng tốc trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bán lẻ. Thay vì phát triển độc lập toàn bộ mạng lưới, MBBank chọn bắt tay với các đối tác có chuyên môn sâu và mạng lưới phân phối mạnh. Trong đó, F88 với gần 900 điểm giao dịch trên toàn quốc, góp phần hỗ trợ MBBank mở rộng độ phủ dịch vụ tài chính tới nhiều khu vực hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn đồng thời vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn tín dụng và quy trình thẩm định nghiêm ngặt của MBBank được duy trì.

Hợp tác giữa hai bên chính thức được ký kết vào tháng 12/2024, đánh dấu sự hình thành mô hình “ngân hàng đại lý”. Trong mô hình hợp tác này, F88 đóng vai trò là điểm tiếp xúc khách hàng hỗ trợ thao tác tại chỗ như mở tài khoản, xác minh sinh trắc học, và thực hiện các giao dịch ngân hàng cơ bản.

F88 hiện có gần 900 điểm giao dịch trên toàn quốc

Tất cả các hoạt động này đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ và hệ thống kiểm soát của MBBank, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tài chính, vận hành hệ thống ngân hàng, và kiểm soát toàn bộ dòng tiền. F88 không tham gia nắm giữ hay xử lý dòng vốn, đảm bảo vai trò tách biệt rõ ràng giữa hỗ trợ vận hành và cung cấp dịch vụ ngân hàng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh Thông tư 07/2024/TT-NHNN yêu cầu cập nhật sinh trắc học đồng bộ từ đầu năm 2025.

Vận hành theo nguyên tắc “tách bạch vai trò” để giảm rủi ro và tối ưu hóa chi phí

Thay vì phát triển đơn độc trong hệ sinh thái tài chính thay thế còn nhiều rủi ro, F88 chọn chiến lược hợp tác cùng ngân hàng thương mại để vừa mở rộng phân phối, vừa tăng cường khả năng tuân thủ. Việc tách rời khâu phân phối dịch vụ và kiểm soát vốn không chỉ giúp MBBank mở rộng tập khách hàng mà không phải mở thêm chi nhánh, mà còn tạo điều kiện để F88 tăng thêm giá trị cung ứng trong vai trò là đối tác trung gian có nghiệp vụ.

Điểm khác biệt ở đây là, các giao dịch không nằm ngoài hệ thống, mà được định danh, vận hành và kiểm soát trong hạ tầng ngân hàng, giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định tín dụng. F88 không trực tiếp giữ vốn hay đưa ra quyết định giải ngân, mà đóng vai trò trung gian có nghiệp vụ: hỗ trợ mở tài khoản, quét NFC, xác minh sinh trắc học, và hướng dẫn giao dịch ngân hàng tại chỗ. Tất cả được thực hiện trong hệ thống kiểm soát rủi ro của MBBank và từ phía F88 là bên giao đại lý cũng có những quy trình quy định riêng đảm bảo về rủi ro và phê duyệt.

F88 đã chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân sự theo tiêu chuẩn ngân hàng, và vận hành dưới sự hậu kiểm thường xuyên

Việc hợp tác cũng tạo ra áp lực “nâng chuẩn” từ bên trong: F88 buộc phải chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân sự theo tiêu chuẩn ngân hàng, và vận hành dưới sự hậu kiểm thường xuyên. MBBank đã trực tiếp triển khai đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ cho đội ngũ F88 trên toàn quốc nhằm đảm bảo mọi giao dịch tại cửa hàng đều tuân thủ quy trình như tại chi nhánh ngân hàng truyền thống.

Theo thống kê sơ bộ, trong nửa đầu năm 2025, hàng nghìn khách hàng đã hoàn tất định danh sinh trắc học tại các điểm giao dịch của F88. Điều này không chỉ giúp MBBank trở thành một trong những ngân hàng có hệ thống định danh rộng trên thị trường, mà còn giúp F88 định vị lại vai trò: từ một nhà cung cấp dịch vụ tài chính thay thế, trở thành một phần trong mạng lưới ngân hàng đại lý được kiểm soát và tin cậy.

Sự hợp tác này không đơn thuần là “mở rộng kênh phân phối”, mà là một bước đi chiến lược giúp F88 đảm bảo khả năng chuẩn hóa vận hành, đồng thời đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao từ thị trường vốn. Trong bối cảnh tổng dư nợ thị trường tài chính thay thế đạt hơn 140.000 tỷ đồng (theo Báo cáo ngành FiinGroup, 06/2025) và yêu cầu pháp lý ngày càng khắt khe, việc bắt tay với MBBank là cách để F88 khẳng định vị thế: vận hành đúng luật, an toàn và hướng tới trở thành công ty niêm yết.

MBBank – F88, muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Câu chuyện hợp tác giữa MBBank và F88 cho thấy một hướng phát triển bền vững hơn cho tài chính tiêu dùng nơi các doanh nghiệp không cạnh tranh bằng việc mở rộng đơn độc, mà một chiến lược hợp tác toàn diện, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong thời gian sắp tới, F88 không dừng lại ở vai trò hỗ trợ MBBank định danh khách hàng. Theo lộ trình đã công bố, hai bên sẽ tiếp tục triển khai thêm các dịch vụ như chuyển/nhận tiền mặt, thu hộ, chi hộ, giới thiệu vay vốn và cung cấp bảo hiểm, biến các cửa hàng F88 trở thành “phòng giao dịch ngân hàng thu nhỏ” nhưng hiện đại và gần dân hơn.

Cũng theo đại diện của F88, trong cái bắt tay giữa F88 và MBBank, cả hai luôn hướng đến việc đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể. Vì vậy với các sản phẩm triển khai, MB và F88 thường thí điểm trước tại một số điểm/ khu vực để luôn kịp thời tinh chỉnh sản phẩm, điều chỉnh hệ thống… Mục đích để trước khi triển khai đồng loạt có thể đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Đối với thị trường tài chính thay thế, một phân khúc đang lớn dần và dần được chuẩn hóa, mô hình “ngân hàng đại lý” có thể trở thành chuẩn mới về phân phối dịch vụ tài chính. Và với nhà đầu tư, những doanh nghiệp minh bạch, vận hành hiệu quả và có năng lực liên kết hệ sinh thái như F88 sẽ là những cái tên đáng để theo dõi trong giai đoạn chuyển mình này của thị trường.