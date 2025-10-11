Dừng hoạt động tín ngưỡng trái phép tại xã miền núi Quảng Ninh

TPO - Công an xã Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng ngay hoạt động cúng bái trái quy định của một nhóm người tại khu vực thác Pạc Sủi, thôn Pạc Sủi.

Theo phản ánh của người dân, lực lượng Công an xã Tiên Yên đã phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Pạc Sủi kiểm tra hiện trường. Tổ công tác phát hiện 4 cá nhân đang thực hiện nghi lễ cúng bái không đúng quy định pháp luật tại khu vực miếu làng gần thác Pạc Sủi.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh Công an cung cấp.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu các cá nhân liên quan dừng hoạt động, tự tháo dỡ lán tạm, thu dọn đồ cúng và rời khỏi khu vực. Việc xử lý kịp thời nhằm bảo đảm nếp sinh hoạt tín ngưỡng đúng pháp luật, phòng ngừa mê tín dị đoan, ngăn chặn việc lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, sự đoàn kết trong cộng đồng.

Chính quyền xã Tiên Yên khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.