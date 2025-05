Đừng dại mà đến Hà Giang

TP - “Họ bảo đừng có dại mà đến Hà Giang vì đến rồi là nhớ cả đời “, Giàng A Phớn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Hà Giang Trẻ cười như được mùa khi kể lại chuyện của đoàn khách đã quay lại Hà Giang đến... sáu lần trong năm vừa qua.

“Khách đến Hà Giang lần đầu tiên thường chỉ muốn đến những điểm du lịch nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn hay Mèo Vạc. Nhưng sau đó, họ lại quay lại vì muốn khám phá sâu hơn, vào các làng cổ, trải nghiệm văn hóa, cuộc sống của người dân nơi đây.

Hà Giang không chỉ có núi non, mà còn có những câu chuyện của những con người và văn hóa đặc sắc”, Phớn chia sẻ.

Những cung đường hạnh phúc

Cung đường qua huyện Bắc Mê, Yên Minh Mèo Vạc uốn lượn giữa đồi cao, ruộng bậc thang. Làng nhỏ nép dưới chân núi, khói bếp bảng lảng bên sườn đồi. Càng đi, đường dốc dần lên cao. Từ Bắc Mê sang Yên Minh, cảnh vật chuyển mình rõ rệt: Núi đồi xanh mướt dần nhường chỗ cho thế giới đá xám lạnh, nhọn hoắt - ranh giới bước vào Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Giữa vùng đá núi sắc nhọn đó, người vùng cao vẫn bền bỉ canh tác, tạo nên những bãi ngô đã chín, lấm tấm sắc vàng. Thi thoảng, bắt gặp tốp học sinh gùi củi, đội khăn thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Tiếng cười lanh lảnh hòa gió núi cùng tiếng mõ trâu về bản.

Điểm nhấn hành trình là dốc Bắc Sum - đoạn đèo hình chữ M nối Yên Minh và Mèo Vạc. Đoạn này dài khoảng 3km với những khúc cua liên tiếp như nét vẽ mềm mại vắt ngang lưng núi. Du khách tấp nập dừng chân, người chụp ảnh, người chơi đá cầu, tiếng cười rộn rã giữa núi đồi.

Hà Giang không chỉ đẹp, mà còn độc đáo ở cách trải nghiệm. Những cung đường ngoằn ngoèo, khúc cua tay áo liên tiếp đó là thách thức với nhiều du khách. Vì thế, dịch vụ xe máy do người bản địa điều khiển đã trở thành lựa chọn phổ biến. Họ am hiểu từng con dốc, khúc cua nên lái xe an toàn, giúp cho khách có tâm trí mà khám phá cao nguyên đá theo cách gần gũi và trọn vẹn nhất.

Chúng tôi dừng chân tại thị trấn Mèo Vạc, cách cung chữ M khoảng 27 km khi trời sẩm tối. Thị trấn đầy đủ dịch vụ homestay, nhà nghỉ, hàng quán. Du khách thưởng thức các món đặc sản bánh cuốn, cháo ấu tẩu, thắng cố, mèn mén, bánh tam giác mạch, thắng dền, bánh chưng gù, xôi ngũ sắc.

Từ thị trấn Mèo Vạc, ghé xã Khâu Vai, có Chợ tình Khâu Vai ngày 27/3 Âm lịch. Hoa ban nở trắng dọc đường, dẫn lối về đoạn sông Nho Quế xanh ngắt, hiền hòa.

Thị trấn Mèo Vạc gần đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, nằm ở độ cao 1.200m, dài khoảng 20 km trên tuyến đường Hạnh Phúc nối huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn. Dưới chân đèo, sông Nho Quế chảy qua vực Tu Sản, uốn lượn qua những vách đá dựng đứng. Năm 2009, nơi đây được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Từ đây, chúng tôi tiếp tục đến thị trấn Đồng Văn, nổi tiếng với khu phố cổ hơn 100 năm tuổi. Phố cổ gồm ba dãy nhà lợp ngói âm dương xếp hình chữ U kiến trúc đặc trưng vùng cao nguyên đá, sầm uất, có chợ đêm, chợ phiên cuối tuần.

Cột cờ Lũng Cú nằm cách cách thị trấn Đồng Văn 24 km. Trên đỉnh là cán cờ cao 9 m treo quốc kỳ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Từ cột cờ nhìn xuống, hai ao nước nằm đối xứng hai bên núi, gọi là ao mắt rồng, quanh năm không cạn.

“Đứng ở địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, dang rộng hai tay ra sẽ có một bức ảnh đẹp. Một tay ta ôm được Đông Bắc, một tay ôm được Tây Bắc; nhìn về phía Nam, ta ôm toàn bộ đất nước vào lòng. Đứng ở Lũng Cú, thấy đầu nguồn sông Nho Quế bắt nguồn từ đây, chảy qua Đồng Văn, Mèo Vạc, đổ vào sông Gâm. Sông Gâm đổ vào sông Lô, chảy vào ngã ba Bạch Hạc, vào sông Hồng… Hàng trăm triệu năm qua, cao nguyên đá đã bào mòn mình để đóng góp phù sa cho đồng bằng châu thổ sông Hồng”, một người dân địa phương chia sẻ với du khách.

The New York Times (Mỹ) từng xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Năm 2023, Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”. Năm 2024, tổ chức này xếp Hà Giang là “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á”.

Chờ đánh thức

Anh Giàng A Phớn chia sẻ, du lịch Hà Giang không chỉ có cao nguyên đá Đồng Văn mà còn cả vùng núi đất phía Tây như Xín Mần, Hoàng Su Phì với ruộng bậc thang đẹp vào mùa nước đổ và mùa lúa chín. Hà Giang có ba dạng địa hình, mỗi vùng một vẻ, mỗi mùa một nét riêng nên hành trình khám phá không bao giờ trùng lặp.

Tại diễn đàn xúc tiến du lịch Hà Giang được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/4, các chuyên gia chia sẻ chiến lược phát triển du lịch bền vững cho tỉnh này. Bà Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hà Giang là điểm đến độc đáo, được vinh danh trong các bảng xếp hạng quốc tế như The New York Times và World Travel Awards.

Chuyên gia chuyển đổi số du lịch Nguyễn Quyết Tâm cho rằng, Hà Giang cần đẩy mạnh chuyển đổi số hơn nữa để nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, phát triển hệ sinh thái du lịch số.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng các tour du lịch đồng bộ và tổ chức các lễ hội quy mô lớn để thu hút du khách quốc tế, vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý.