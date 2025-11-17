Đừng bỏ danh hiệu 'vào ngăn kéo'

TP - Không ít chuyên gia văn hóa nhìn nhận việc một thành phố được trao danh hiệu quốc tế là cơ hội, nhưng nếu không biết biến cơ hội ấy thành động lực thì danh hiệu rất dễ bị… bỏ vào ngăn kéo, tồn tại như một tấm biển trang trí hơn là một nguồn lực phát triển.

TS. Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) cho rằng, danh hiệu chỉ thật sự phát huy ý nghĩa khi nó được đưa vào chiến lược phát triển dài hạn của địa phương. Ông nhắc lại bài học của một số mô hình quốc tế: Seoul đã không dừng ở việc được công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông, mà lập tức thúc đẩy hàng loạt chính sách phát triển công nghiệp nội dung, từ đó tạo ra ngành công nghiệp trị giá hơn 100 tỷ USD.

Tương tự, Mumbai từ lâu gắn bó với thương hiệu Bollywood không chỉ bởi truyền thống làm phim, mà nhờ hệ thống trường quay, đào tạo, cơ chế đầu tư phim và hợp tác quốc tế được duy trì liên tục trong nhiều thập kỷ. “Danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu. Cách thành phố vận hành sau đó mới quyết định danh hiệu có sống hay không”, ông nhận định.

Giới chuyên môn thống nhất rằng không nên thu thập quá nhiều danh hiệu cùng lúc vì dễ dẫn đến dàn trải, khiến địa phương không xác định được trọng tâm phát triển



Tại Việt Nam, một số chuyên gia cũng nhắc đến thực tế rằng, có những địa phương sở hữu danh hiệu quốc tế như Thành phố sáng tạo, Thành phố đáng sống hay Thành phố di sản, nhưng sau khi được vinh danh lại thiếu lộ trình cụ thể để khai thác. Điều này khiến danh hiệu không tạo được sức bật cho phát triển kinh tế, xã hội, thậm chí bị coi như mục tiêu… để trưng bày trong báo cáo. “Không nên chạy theo quá nhiều danh hiệu, bởi khi đó mục tiêu trở nên dàn trải và không tạo được sức nặng. Một danh hiệu chỉ có giá trị khi nó trở thành chính sách phát triển thực sự”, TS Nguyễn Văn Tình nhấn mạnh.

Theo ông Tình, để danh hiệu Thành phố điện ảnh của TPHCM không rơi vào lối mòn này, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng chuyển hóa danh hiệu thành nguồn lực, trước hết là nguồn lực thể chế và nguồn lực sáng tạo. Cụ thể, thành phố cần xây dựng cơ chế thuận lợi cho các đoàn phim, đơn giản hóa thủ tục quay, phát triển cơ sở dữ liệu bối cảnh, và có chính sách ưu đãi cho các nhà sản xuất phim quốc tế. Đây là những yếu tố đã giúp New Zealand trở thành trung tâm điện ảnh của khu vực châu Đại Dương sau thành công toàn cầu của Chúa tể những chiếc nhẫn. “Nếu không có chính sách đi kèm, danh hiệu sẽ rất khó trở thành sức hút thật sự”, ông Tình nói.

Đạo diễn Victor Vũ đồng tình, danh hiệu chỉ có thể tạo động lực khi được biến thành môi trường sáng tạo cụ thể. Anh chia sẻ: “Nếu TPHCM muốn trở thành điểm đến của các dự án quốc tế, điều quan trọng là phải thuyết phục họ bằng sự thuận tiện và chuyên nghiệp”.