Du lịch TPHCM hồi phục kỳ diệu

TP - Du lịch TPHCM đã có một năm bội thu với các chỉ tiêu đặt ra đều vượt cao so với kế hoạch trong bối cảnh thành phố vừa trải qua “cơn bão” COVID-19 kinh hoàng và tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Những con số ấn tượng

Theo ước tính của Sở Du lịch TPHCM, tổng doanh thu trong năm 2022 ở lĩnh vực du lịch của thành phố ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 33,33% so với kế hoạch đề ra. Khách du lịch nội địa ước đạt 31,2 triệu lượt khách, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 25% so với kế hoạch.

Đáng chú ý, trong khi lượng khách quốc tế tới Việt Nam đạt khoảng 3,5 triệu lượt, chỉ đạt khoảng 70% so với kế hoạch thì lượng khách quốc tế đến TPHCM đạt 3,5 triệu lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022 và đạt 100% kế hoạch đề ra.

Có thể nói, trong bối cảnh cả nước còn đang nỗ lực phục hồi thì du lịch TPHCM đã có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành một trong số ít các địa phương đạt và vượt tất cả các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2022, ngành du lịch thành phố đã nỗ lực triển khai kế hoạch về phục hồi hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19, chủ động xây dựng Chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, triển khai đề án du lịch thông minh,...

Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” phát triển sản phẩm du lịch theo hướng mỗi quận/huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã cho ra mắt hàng trăm sản phẩm du lịch mới tạo không ít “điểm sáng” thu hút du khách trong và ngoài nước.

TPHCM cũng tập trung các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên cả nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch mở rộng liên kết, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng.

Theo thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), thành phố là cửa ngõ, đầu mối giao thông kết nối với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế trên tất cả các phương tiện gồm đường bộ, hàng không, đường thủy và đường sắt. Trong các hoạt động liên kết vùng để phát triển du lịch, TPHCM là hạt nhân, đóng vai trò trung tâm để xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút du khách không chỉ cho TPHCM mà cả các địa phương khác và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương cùng phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết “TPHCM - 100 điều thú vị” sẽ là một cuộc vận động có ý nghĩa xã hội rộng rãi nhằm phát hiện các giá trị văn hóa, xã hội, đời sống của thành phố để giới thiệu và quảng bá tới du khách trong và ngoài nước và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, vận chuyển, mua sắm, điểm tham quan...nhằm tạo lợi thế so sánh với các địa phương và các nước trong khu vực”.

“100 điều thú vị”

Trong năm 2023, ngành du lịch TPHCM kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu, lá cờ đầu của ngành du lịch cả nước. Trong đó, hoạt động đầu tiên triển khai thực hiện là chương trình “TPHCM - 100 điều thú vị” với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” tiếp tục được triển khai.

Theo Sở Du lịch TPHCM, thành phố là mảnh đất của sự phóng khoáng, hào sảng, luôn sẵn sàng đón nhận và dung hòa mọi sự khác biệt để làm thành bản sắc độc đáo của riêng mình. Những trải nghiệm sống động ở thành phố này được tạo nên nhờ sự đa dạng trong văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, các điểm đến và còn nhiều điều thú vị khác cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua 10 tiêu thức và các tiêu chí bình chọn do hội đồng chuyên môn là Sở Du lịch, đại diện Hiệp hội Du lịch, các nhà nghiên cứu về Sài Gòn - TPHCM, các chuyên gia về các lĩnh vực liên quan như: ẩm thực, văn hóa, kiến trúc, du lịch, xã hội… đã đề xuất và thông qua, Sở Du lịch sẽ xây dựng website để các cá nhân và doanh nghiệp tự đề cử hoặc giới thiệu. Đây cũng là kênh bình chọn từ giới chuyên môn là các cá nhân hoặc chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Du lịch, từ người tiêu dùng và khách du lịch, người dân hay người nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại TPHCM cho đến cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước.