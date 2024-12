‘Trăm năm cô đơn’ kết thúc dang dở

TPO - Tiểu thuyết kinh điển "Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez được Netflix chuyển thể thành phim truyền hình với sự cẩn trọng và chăm chút. Tác phẩm ghi điểm nhờ tinh thần tôn trọng nguyên tác, diễn xuất thuyết phục đưa người xem bước vào hành trình bi kịch của gia tộc Buendía.

Trăm năm cô đơn (Tựa quốc tế: One Hundred Years of Solitude) là dự án gây xôn xao khi được Netflix công bố sản xuất từ năm 2019. Đây là bản chuyển thể truyền hình đầu tiên từ kiệt tác văn học cùng tên của Gabriel García Márquez - đại văn hào người Colombia từng đoạt giải Nobel năm 1982.

Với nội dung đồ sộ và cấu trúc phức tạp, tiểu thuyết của Márquez được các chuyên gia đánh giá là “không thể dựng phim”. Do đó, phần lớn khán giả tò mò, hồi hộp chờ đợi sự ra đời của bản truyền hình sau sáu năm công bố.

Dự án nhận được sự ủng hộ và cố vấn từ gia đình nhà văn, được quay hoàn toàn tại Colombia với diễn viên Colombia và nói tiếng Tây Ban Nha.

Bi kịch kéo dài nhiều thế hệ

Phim đưa người xem đến với thị trấn hư cấu Macondo ở Colombia – nơi diễn ra các sự kiện trong nguyên tác.

Câu chuyện bắt đầu khi hai anh em họ José Arcadio Buendía (Marco González) và Úrsula Iguarán (Susana Morales) đem lòng yêu nhau và muốn đi đến hôn nhân nhưng bị cha mẹ phản đối.

Những biến cố liên tục xuất hiện khiến cả hai quyết định rời bỏ gia đình, làng quê để lên đường tìm kiếm một vùng đất mới. Họ cùng với một số người rong ruổi nhiều năm và dừng chân ở một thị trấn ven sông, tuyên bố đây sẽ là “thiên đường” mới, nơi mà họ đặt tên là Macondo.

Kể từ đó, nhiều thế hệ của gia tộc Buendía bị dày vò và ám ảnh bởi những bi kịch khác nhau, trải qua thời kỳ hưng thịnh đến suy tàn, rồi cuối cùng rơi vào sự cô lập và tuyệt vọng.

Mùa một series gồm tám tập, mỗi tập dài khoảng một tiếng, do hai đạo diễn Alex García López và Laura Mora cầm trịch. Trong đó, Alex García López từng làm nhiều series nổi tiếng như The Witcher, The Punisher, Cowboy Bebop, Daredevil...

Các tập đầu cho người xem góc nhìn rõ ràng về sự phát triển của Macondo từ lúc hình thành. Qua nhiều năm, nơi này càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp thì càng trở thành đối tượng bị nhiều phe phái dòm ngó, đe dọa.

Câu chuyện mang màu sắc giả tưởng lấy bối cảnh ở một vùng đất không có thật ở Nam Mỹ nhiều thập niên trước. Song, khán giả dễ nhận ra một số vấn đề vẫn rất gần gũi với hiện tại như mâu thuẫn gia đình, sự khác biệt giữa các thế hệ.

Thông qua câu chuyện gia tộc Buendía, phim cũng xoáy sâu vào sự cô đơn của con người, sự bất lực trước số phận, những bất công xã hội tại Mỹ Latinh…

Khâu sản xuất đầu tư

Trước khi series ra mắt, câu chuyện do Gabriel García Márquez sáng tạo từng được đưa lên màn ảnh rộng một vài lần như 100 Years of Solitude (1981) hay Farewell to the Ark (1984). Song, các tác phẩm đều chưa thể lột tả hết sự đồ sộ của nguyên tác.

Bản truyền hình lại gây chú ý vì là một trong những dự án đắt đỏ nhất Netflix từng bỏ tiền đầu tư. Sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất đã biến Macondo thành một thế giới giàu sức sống, tạo nên một bộ phim không chỉ đẹp mắt mà còn mang chiều sâu cảm xúc và ý nghĩa.

Từ trang phục, đạo cụ đến thiết kế mỹ thuật đều được chăm chút để vừa đúng với nguyên tác vừa tạo nên sự độc đáo cho phim. Yếu tố thiên nhiên hoang dã pha trộn với các chi tiết văn hóa đậm chất Mỹ Latinh tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa siêu thực, phản ánh đúng tinh thần hiện thực huyền ảo của tiểu thuyết gốc.

Ngôi nhà của gia đình Buendía cũng được đầu tư thiết kế công phu. Mỗi góc trong nhà đều được tái hiện đầy sức sống, từ phòng khách, khu bếp đến khu vườn, tạo nên một không gian sống động với người xem.

Diễn xuất cuốn hút

Dàn diễn viên trong phim đều không quá nổi tiếng nhưng đóng tự nhiên và cuốn hút. Họ không xử lý nhân vật cường điệu như một số phim Nam Mỹ hay Latin, mà chọn lối diễn nhẹ nhàng, tự nhiên.

Hai nhân vật José Arcadio và Úrsula do các diễn viên khác nhau đảm nhận, ứng với từng giai đoạn trưởng thành. Song, các diễn viên hóa thân mượt mà, giúp các nhân vật hiện lên sống động như bước ra từ trang sách.

Susana Morales vào vai Úrsula lúc trẻ, mang lại sự tươi mới trong khi Marleyda Soto thể hiện Úrsula khi về già, khắc họa chiều sâu và sự trưởng thành qua những biến cố cuộc đời.

Tương tự, cả Marco González và Diego Vásquez đều có nhiều khoảnh khắc thú vị, lột tả thành công một nhân vật có phần lập dị như José Arcadio.

Khi ra mắt, Trăm năm cô đơn nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Tờ Telegraph chấm phim 5/5 sao, đánh giá tác phẩm ghi điểm vì sự đầu tư trong khâu sản xuất và phản ánh trung thực tinh thần của tiểu thuyết gốc. Cây viết Judy Berman của Time cho rằng phim thổi sức sống mới vào kiệt tác vượt thời gian của Gabriel García Márquez.

Mùa một của Trăm năm cô đơn kết thúc trong sự dang dở. Câu chuyện về gia tộc Buendías vẫn để lại nhiều thắc mắc lớn với người xem. Tuy nhiên, hiện Netflix vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về ngày phát hành mùa tiếp theo, cũng là mùa cuối của cả series.