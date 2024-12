'Công tử Bạc Liêu' - hình ảnh đẹp nhưng hời hợt

TPO - Phim Việt "Công tử Bạc Liêu" gây ấn tượng với phần hình ảnh hút mắt, trang phục đẹp và dàn diễn viên nổi tiếng. Đáng tiếc, câu chuyện còn thiếu chiều sâu, thông điệp quen thuộc là những yếu tố khiến tác phẩm mất điểm.

Công tử Bạc Liêu là một trong những phim Việt nổi bật ra mắt dịp cuối năm, được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu cao nhờ quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Song Luân, NSƯT Thành Lộc, Kaity Nguyễn, Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022…

Nội dung phim ít nhiều cũng tạo được sự tò mò khi kể về công tử Bạc Liêu - tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1974), được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất chơi ngông".

Nhân vật nổi tiếng nhờ cuộc sống giàu sang, phóng túng và những giai thoại thú vị, làm nên một biểu tượng văn hóa đặc biệt của miền Tây Nam Bộ.

Biến cố của công tử giàu có

Kịch bản Công tử Bạc Liêu không quá tập trung vào việc tái hiện lịch sử mà mang màu sắc hài hước. Ê-kíp chỉ lấy cảm hứng từ những giai thoại dân gian, sau đó sáng tạo thêm nhiều chi tiết để tạo thành một bộ phim vui vẻ, giải trí và gần gũi với khán giả đương đại.

Các nguyên mẫu ngoài đời cũng được đổi tên, đổi tính cách và số phận để câu chuyện hấp dẫn hơn.

Chuyện phim khá đơn giản, xoay quanh tuổi trẻ của cậu Ba Hơn (Song Luân). Anh là con trai ông Hội đồng Lịnh (NSƯT Thành Lộc) giàu có bậc nhất xứ Bạc Liêu, cũng là chủ ngân hàng đầu tiên của Việt Nam.

Ba Hơn vốn là người có tính cách hào sảng, phóng khoáng và thích tự do. Sau khi du học Pháp về, anh càng theo đuổi lối sống thoải mái của phương Tây. Nhân vật sẵn sàng vung tiền vào những trò vui tiêu khiển, ăn chơi trác táng, thậm chí sử dụng cả gia sản chỉ để thả mình vào những cuộc vui tửu sắc.

Ngồi ghế đạo diễn phim là Lý Minh Thắng – từng làm Sài Gòn anh yêu em (2016), Mẹ chồng (2017). Anh ấp ủ dự án nhiều năm, từng chia sẻ rằng gặp nhiều khó khăn khi xây dựng kịch bản về những lần ăn chơi phóng túng, xa hoa của nhân vật chính.

Kể lại câu chuyện, ê-kíp tái hiện miền Nam đầu thế kỷ XX bằng nhiều khung hình đẹp. Khâu trang phục, bối cảnh được đầu tư bài bản, giúp phim có phần hình ảnh hút mắt. Thiết kế mỹ thuật cũng có phần hiện đại, gần gũi với giới trẻ chứ không theo hướng hoài cổ thường thấy.

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn gặp hạn chế trong khâu kịch bản. Đạo diễn tạo kịch tính bằng cách đẩy Ba Hơn rơi vào biến cố. Anh nỗ lực kiếm tiền cho ngân hàng của cha để có thể thỏa mãn giấc mộng sở hữu máy bay tư nhân nhưng nhanh chóng thất bại vì non nớt, thiếu kinh nghiệm.

Từ cậu con trai được thương yêu hết mực, Ba Hơn khiến ông Hội đồng Lịnh buồn lòng. Mâu thuẫn giữa hai cha con cũng được khai thác, phần nào thể hiện sự khác biệt về tư tưởng, khoảng cách thế hệ.

Song, yếu tố drama này quá quen thuộc và xuất hiện nhiều trong phim Việt nên chưa tạo được sự bất ngờ. Nhiều khán giả thậm chí còn đặt lên bàn cân với những cảnh cãi vã trong Nhà bà Nữ hay Bố già.

Song Luân có cố gắng

Được công bố khá muộn màng, “anh trai” Song Luân là cái tên gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật chính công tử Bạc Liêu. Tạo hình của anh cũng gây tranh cãi khi xuất hiện với làn da ngâm nhưng có hàm răng sứ trắng bóng, không tạo cảm giác của nhân vật thời xưa.

Bù lại, nam diễn viên sinh năm 1991 có nhiều nỗ lực với vai diễn. Anh đa dạng hơn về diễn xuất, xử lý nhân vật tự nhiên hơn so với thời Nhà bà Nữ hay Thanh Sói.

Song Luân cũng thể hiện khá tốt những khoảnh khắc nội tâm phức tạp của nhân vật Ba Hơn, đặc biệt trong các phân cảnh diễn chung với NSƯT Thành Lộc.

Trong khi đó, các diễn viên nữ trong phim chưa quá ấn tượng. Kaity Nguyễn đảm nhận một vai diễn hơi nhẹ cân, vẫn có chút đáng yêu quen thuộc. Đoàn Thiên Ân còn non nớt trong vai đầu tay. Lan Thy xuất hiện thoáng qua và không có khoảnh khắc đáng nhớ.

Dàn diễn viên gạo cội gồm NSUT Thành Lộc, NSUT Hữu Châu, Thanh Thủy đóng tròn vai, góp phần nâng đỡ các diễn viên trẻ, giúp bộ phim cân bằng hơn về chất lượng.

Công tử Bạc Liêu ra mắt vào thời điểm phim kinh dị Linh miêu: Quỷ nhập tràng đang dẫn đầu phòng vé, lại cộng thêm sự cạnh tranh mạnh mẽ từ bom tấn hoạt hình Hành trình của Moana 2.

Nhờ sức hút của dàn diễn viên và chiến lược quảng bá hợp lý, phim nhanh chóng vượt mặt các đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng của Box Office Vietnam ngay trong ngày đầu phát hành.

Phải nói rằng ê-kíp làm phim Công tử Bạc Liêu khá dũng cảm khi quyết định chọn một nhân vật nổi tiếng với nhiều ý tưởng để khai thác. Đáng tiếc, vị công tử giàu có hiện lên qua màn ảnh còn hời hợt và kém thú vị.

Trước đây, Hollywood từng làm nhiều phim về đại gia có thật như The Aviator (2004), The Wolf of Wall Street (2013), Billionaire Boys Club (2018)… Với các tác phẩm này, yếu tố hài hước nếu có cũng chỉ là gia vị, mang tính châm biếm và làm nổi bật bi kịch của các nhân vật.

Trong khi đó, Công tử Bạc Liêu vẫn đặt nặng tính giải trí. Những nút thắt được cài cắm chưa thể làm nổi bật bi kịch của cậu con trai nhà giàu hay tạo sự đồng cảm với người xem.

Sau tất cả, nhân vật chính vẫn chỉ là một chàng trai trẻ thích chơi ngông vì có quá nhiều tiền.