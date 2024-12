Series ‘Chúa Nhẫn’ chưa thể hồi sinh

TPO - Trái với kỳ vọng của nhiều khán giả, phim hoạt hình "Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim" lại có chất lượng chưa ấn tượng. Kịch bản yếu kém và thiếu chiều sâu khiến bộ phim mất điểm dù có phần hình ảnh đẹp mắt.

Dù chỉ là phim hoạt hình, Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim (Tựa quốc tế: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) vẫn được nhiều chuyên trang đánh giá là một trong những tác phẩm đáng trông đợi nhất năm 2024, xếp ngang hàng nhiều bom tấn khác.

Đây là dự án anime đầu tiên chuyển thể dựa trên tác phẩm kinh điển của J.R.R. Tolkien. Tác phẩm cũng đóng vai trò là tiền truyện của bộ ba phim Chúa tể những chiếc nhẫn (2001-2003) do Peter Jackson đạo diễn, với nhiều nội dung liên kết và mở rộng thế giới Middle-earth.

Cốt truyện yếu

Phim lấy bối cảnh 183 năm trước khi Frodo cùng những người bạn bắt đầu hành trình chống lại Saruon. Nội dung tập trung vào bi kịch gia đình của vua Helm Hammerhand (Brian Cox) và sự ra đời của Helm's Deep - một địa danh nổi tiếng trong series Chúa Nhẫn.

Câu chuyện bắt đầu với đôi bạn Héra (Gaia Wise) và Wulf (Luca Pasqualino) chơi với nhau từ thời bé. Héra là con gái rượu của vua Hammerhand đang cai trị vương quốc Rohan, còn Wulf chỉ là con trai của một lãnh chúa sống ở vùng biên cương.

Lớn lên, Wulf đem lòng yêu Héra và muốn cầu hôn cô nhưng lập tức bị vua Hammerhand từ chối. Bản tính nóng giận và đa nghi, ông cho rằng lời cầu hôn chỉ là âm mưu nhằm chiếm lấy ngai vàng. Thậm chí, Hammerhand còn thẳng tay sát hại cha của Wulf trước mặt anh.

Bị trục xuất khỏi Rohan, Wulf ôm mối hận và âm thầm lên kế hoạch trả thù. Đứng trước hiểm nguy đe dọa tiêu diệt vương quốc, Héra cũng phải vùng dậy để lãnh đạo, dẫn dắt những chiến binh Rohirrim trong cuộc chiến bảo vệ hòa bình.

Cốt truyện mỏng là điểm trừ lớn của phim. Câu chuyện đơn giản đến kỳ lạ, lại mang hơi hướm bi kịch Shakespeare. Nếu không gắn mác Chúa Nhẫn, hẳn nhiều người xem sẽ mất hứng thú với câu chuyện gia tộc hay những cuộc tranh đấu vương quyền kiểu Game of Thrones.

Thực tế, Cuộc chiến của Rohirrim là dự án được hãng New Line Cinema lên ý tưởng khá vội vàng vào năm 2021 với mục đích kéo dài quyền khai thác nguyên tác của J. R. R. Tolkien.

Kịch bản do nhóm biên kịch gồm bốn người đảm nhận. Song, họ đều không phải những cây viết có tiếng tăm ở Hollywood.

Dù có cố gắng phát triển thế giới của Tolkien, các biên kịch chưa thành công trong việc tạo ra một câu chuyện hấp dẫn. Càng về cuối, trận chiến càng thiếu sự mạch lạc và đôi khi bị kéo dài quá mức.

Điều đáng tiếc nhất là những yếu tố giàu tính sử thi và huyền bí trong thế giới của Tolkien chưa được khai thác sâu. Thế giới trong phim có vẻ rộng lớn nhưng lại thiếu cái hồn vì kịch bản không đầu tư vào việc phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật.

Trong phim, có nhiều cái tên xuất hiện nhưng không ai thực sự nổi bật. Họ không được giới thiệu quá chi tiết, tính cách và số phận cũng không rõ ràng nên rất mờ nhạt.

Phần hình ảnh vớt vát nội dung

Ngay từ khi công bố, Cuộc chiến của Rohirrim đã khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, ngồi ghế đạo diễn là Kenji Kamiyama - cha đẻ của nhiều tác phẩm họat hình nổi tiếng như series Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex…

Sự nhúng tay của nhà làm phim Nhật Bản giúp tác phẩm mang màu sắc hoàn toàn khác với các dự án do Hollywood sản xuất. Kamiyama không quá lạm dụng kỹ xảo vi tính mà vẫn trung thành với những nét vẽ 2D thủ công để xây dựng các nhân vật.

Đồ họa 3D và công nghệ hiện đại chỉ được áp dụng để tạo bối cảnh, phần nào giúp các khung hình hiện lên sống động, tạo hiệu ứng mượt mà.

Theo The Wrap, có đến 60 công ty cùng tham gia thực hiện phần chuyển động hoạt hình cho phim. Dự kiến ban đầu tác phẩm chỉ dài 90 phút, nhưng Kamiyama đã cố gắng nâng lên thành 134 phút với nhiều khung hình ấn tượng.

Đặc biệt, trong các cảnh tuyết rơi, lửa cháy hay hiệu ứng động đều đẹp mắt. Phân đoạn hành động, chiến đấu cũng mang lại trải nghiệm mãn nhãn, giúp câu chuyện sống động hơn.

Dẫu vậy, bàn tay vàng của Kamiyama cũng không thể cứu được một kịch bản hời hợt. Càng về cuối, bộ phim mất dần tính nhất quán, các tình tiết trở nên rời rạc và không đủ sức hấp dẫn.

Trước đó,Hollywood từng gây xôn xao khi quyết định làm series The Lord of the Rings: The Rings of Power với mức kinh phí cao ngất ngưởng, lên đến gần một tỷ USD.

Đáng tiếc, chất lượng series lại nhận phản hồi không quá tốt từ người hâm mộ, dù lượt xem vẫn ở mức cao kỷ lục. Phần lớn ý kiến khán giả đánh giá thấp kịch bản với nhiều tình tiết sáng tạo quá đà khiến phim lê thê, thiếu trọng tâm.

Cuộc chiến của Rohirrim cũng không thoát khỏi vết xe đổ của series người đóng. Đây vẫn là một tác phẩm anime có có phần hình ảnh đẹp và chỉn chu. Nhưng câu chuyện hời hợt và thiếu sức hút, hẳn sẽ làm cho những tín đồ của Tolkien phải thất vọng.