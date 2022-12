Du lịch TPHCM lên truyền hình CNN

TPO - Video quảng bá du lịch của TPHCM vừa được kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng CNN đăng tải thu hút nhiều người xem trên thế giới.

Theo Sở Du lịch TPHCM, video mới phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế CNN có 2 chủ đề gồm “Welcome to Ho Chi Minh City”, “Ho Chi Minh City - Vibrant City”. Đây là hoạt động quảng bá nằm trong khuôn khổ chương trình thu hút khách du lịch đến TPHCM: “TPHCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” năm 2022.

Các video được phát sóng tại các khung giờ vàng từ 6h đến 10h, từ 10h đến 17h và khung giờ vàng từ 19h đến 24h xuyên suốt từ ngày 12/12/2022 đến ngày 29/12/2022 tại các khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ.

Các video chủ yếu tập trung giới thiệu du lịch TPHCM với nhiều góc nhìn đa dạng từ các sự kiện và lễ hội đa sắc màu, những không gian ẩm thực đặc sắc cho đến các sản phẩm du lịch mới lạ dễ tiếp cận nhằm truyền cảm hứng thu hút du khách “xách balo lên và đi” để tận mắt ngắm nhìn, trải nghiệm sức sống của một đô thị trẻ trung, hứng khởi và luôn hướng về tương lai.

anh Richel Lision - du khách người Úc - chia sẻ: “Tôi biết đến TPHCM qua những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại đất nước mình sinh sống. Sau một thời gian tham quan tại TPHCM, tôi thấy con người nơi đây rất thân thiện, các địa điểm du lịch đều rất đẹp và có nhiều tour trải nghiệm mới lạ rất hấp dẫn”.

Theo khảo sát vừa công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, tính từ 23/12/2022 đến 1/1/2023 lượng tìm kiếm phòng nghỉ so với cùng kỳ năm trước TPHCM có sự tăng trưởng ngoạn mục (+2.985 bậc) để góp mặt trong Top 15 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách toàn cầu.

Cụ thể, TPHCM đứng thứ 12 trong top 15 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách toàn cầu và là một trong hai thành phố của châu Á có mặt trong danh sách này, bên cạnh các thành phố thuộc châu Âu.

Đây cũng là tín hiệu vui ghi dấu sự sẵn sàng của ngành du lịch thành phố để chào đón du khách và nhà đầu tư đến Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong dịp lễ hội cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Kênh truyền hình quốc tế CNN là một trong những cơ quan thông tấn báo chí lớn có doanh thu cao và đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước TPHCM thì hình ảnh hang Sơn Đoòng cũng xuất hiện trên kênh truyền hình quốc tế này.