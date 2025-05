Du lịch Ninh Bình: 'Yếu tố văn hóa phải là hạt nhân của mọi chiến lược'

1 giờ trước

Để du lịch Ninh Bình "cất cánh"

Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình:

Ninh Bình là vùng đất cổ, có tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng trên nền cảnh quan đặc sắc, kết tinh bề dày lịch sử văn hóa nhân loại và Việt Nam, nơi từng là Kinh kỳ - Đô hội. Dựa trên lợi thế đó, Ninh Bình đã nhập cuộc vào ngành "Công nghiệp không khói" một cách mạnh mẽ. Để Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, mạch nguồn cảm hứng và cơ hội để tỉnh thăng hoa phát triển.

Phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những chiến lược phát triển kinh tế bền vững, để tỉnh thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội "Xanh, bền vững và hài hòa".

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, du lịch Ninh Bình đã trở thành 1 trong 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam và được ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá. Quần thể danh thắng Tràng An được bình chọn là "điểm đến có ảnh hưởng trên thế giới". Qua đó, năm 2024 Ninh Bình đón trên 8,7 triệu lượt khách, vượt 16% kế hoạch. Doanh thu đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng trên 40% so với năm 2023. Giá trị GRDP ngành dịch vụ năm 2024 đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2023.

Để du lịch Ninh Bình "cất cánh" cần có chiến lược phát triển toàn diện, đồng bộ. Không chỉ là khai thác tài nguyên mà phải gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Vì thế, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 07 xác định rõ mục tiêu đến 2030 đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 8% GRDP.

Hội thảo sẽ mang đến những ý kiến đóng góp của chuyên gia, đây sẽ là định hướng của chính sách, chiến lược phù hợp để Ninh Bình trở thành một trong tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, là cơ sở khoa học để hoàn thành mục tiêu đến 2035 Ninh Bình trở thành thành phố thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo...