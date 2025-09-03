Du lịch Ninh Bình thu hơn 530 tỷ đồng dịp 2/9

TPO - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (từ 30/8 - 2/9), Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất cả nước, ước đón hơn 422.000 lượt khách, trong đó 341.000 khách nội địa và 81.000 khách quốc tế. Doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt khoảng hơn 530 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của vùng đất di sản.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt 70-75%; riêng khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình và các phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư đạt mức rất cao, từ 85-90%, phản ánh nhu cầu du lịch bùng nổ dịp lễ. Các địa phương khác trong tỉnh dao động khoảng 60-65%.

Chương trình âm nhạc đặc biệt “Tiếng gọi non sông - Đại tiệc âm nhạc và pháo hoa” tối 31/8 tại phố cổ Hoa Lư.

Đặc biệt, dịp Quốc khánh năm nay cũng gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại Ninh Bình càng thêm rực rỡ. Các khu, điểm du lịch, tiêu biểu như Khu du lịch sinh thái Thung Nham, đồng loạt được trang hoàng cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng, tạo nên không gian trang trọng, thiêng liêng mà vẫn gần gũi với du khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức quy mô, hấp dẫn. Nổi bật là chương trình âm nhạc đặc biệt “Tiếng gọi non sông - Đại tiệc âm nhạc và pháo hoa” tối 31/8 tại phố cổ Hoa Lư; chương trình nghệ thuật đặc biệt kèm bắn pháo hoa tầm cao tối 2/9 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế. Ngoài ra, triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội, chiếu phim lưu động, giải Ninh Bình Heritage Half Marathon 2025, giải bóng chuyền… cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những con số ấn tượng cùng chuỗi sự kiện phong phú cho thấy Ninh Bình không chỉ là điểm đến an toàn, hấp dẫn mà còn đang trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử hàng đầu, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ trọng đại của đất nước.