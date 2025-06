Dự kiến chi 45,8 tỷ đồng hỗ trợ công chức, viên chức từ Bình Phước đến làm việc tại Đồng Nai

TPO - Tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ chi khoảng 45,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.387 công chức, viên chức, người lao động từ Bình Phước đến Đồng Nai làm việc sau khi sáp nhập tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có dự thảo nghị quyết áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Theo dự thảo nghị quyết, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ chi khoảng 45,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.387 công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng nói trên. Thời gian hỗ trợ là trong 6 tháng, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Trong đó, hỗ trợ thuê nhà ở, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở xã hội (do phải trả phí thuê hàng tháng) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.Trường hợp đã được bố trí ký túc xá hoặc nhà ở tập thể (do điều kiện ở thấp hơn nhà ở xã hội, thiếu tiện nghi nhưng không phải trả phí thuê hàng tháng) được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ (do không phải trả phí thuê hàng tháng) thì không được hỗ trợ chi phí nhà ở..

Về hỗ trợ tiền ăn, dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng chế độ tiền ăn theo chính sách khác của cấp có thẩm quyền của tỉnh thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ một lần chi phí vận chuyển với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết này sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh Đồng Nai, dự kiến tổ chức vào ngày 25/6.