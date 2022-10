Du khách quốc tế đến Hà Nội tăng vượt mọi dự báo

TPO - Tính trong 10 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 15 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 10, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch nội địa ước đạt 1,3 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng hơn 200.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 4.000 tỷ đồng.

10 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 15 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý là khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 980.000 lượt khách, gần đạt được chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Trước đó, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2022, du lịch Hà Nội đón được khoảng từ 1-1,2 triệu lượt khách quốc tế.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng trong tháng 10, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội ước đạt gần 44%, tăng 1% so với tháng trước và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng của năm, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 35%, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để có được kết quả trên, ngoài công tác tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch Hà Nội năm 2022 qua các kênh thông tin Hà Nội, trong và ngoài nước... Ngành Du lịch thành phố cũng tổ chức các cuộc thi ảnh và thiết kế quà tặng du lịch Hà Nội; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về du lịch Hà Nội trên website chính thức; tăng cường liên kết giữa khách du lịch - các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch - cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch.