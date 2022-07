Dự báo lũ ở ĐBSCL đạt đỉnh vào nửa cuối tháng 10

TPO - Dự báo, lũ ở đầu nguồn Đồng Tháp sẽ đạt đỉnh vào nửa cuối tháng 10 và có khả năng ở mức báo động cấp I – II.

Ngày 28/7, ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp cho biết, từ giữa tháng 7/2022 mực nước tại các nơi trong tỉnh có xu thế tăng dần do ảnh hưởng kết hợp của triều cường và lượng nước từ thượng nguồn đổ về; đồng thời đến cuối tháng 7 mực nước khu vực đầu nguồn của tỉnh ở mức từ 2,0 - 2,5 m.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp cho biết, mực nước các nơi trong tỉnh tiếp tục tăng dần và đạt đỉnh cao nhất năm vào khoảng nửa cuối tháng 10 và ở mức cao hơn năm 2021, nhưng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2- 0,4 m; riêng khu vực phía nam ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,2 – 0,3 m.

Cụ thể, đỉnh lũ khu vực đầu nguồn ở mức báo động cấp I - II (tại trạm Tân Châu dự báo sẽ đạt đỉnh vào khoảng nửa cuối tháng 10 năm 2022 với mực nước đỉnh lũ có khả năng sẽ nằm trong khoảng giữa báo động cấp I và cấp II). Còn đỉnh lũ khu vực nội Đồng Tháp Mười ở mức báo động cấp I - II.

Theo ông Ngoan, do dòng chảy mùa khô năm 2022 về Đồng bằng sông Cửu Long tăng đáng kể so với các năm gần đây (Tổng lượng dòng chảy đạt khoảng 84 tỷ m3, lớn hơn giá trị cùng kỳ trung bình nhiều năm và dòng chảy mùa khô năm 2021 lần lượt là 6% và 20%) nên mực nước mùa khô năm 2022 tại các nơi trong tỉnh đạt mức khá cao vào đầu tháng 4 và đầu tháng 5/2022 (do xả nước từ các đập thủy điện). Vì thế, mực nước tại các nơi trong tỉnh cao hơn mực nước cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 – 0,6 m và cao hơn cùng kỳ năm 2021 khoảng từ 0,1 – 0,4 m.