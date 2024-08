Dự báo khách nước ngoài đến Phú Quốc tăng mạnh dịp 2/9

TPO - Du lịch Phú Quốc đang sôi động trở lại khi đón nhiều chuyến bay quốc tế. Dự báo lượng khách quốc tế đến với đảo ngọc dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, khách nội địa tới đảo ngọc dự báo tăng không nhiều, nhưng giá vé máy bay vẫn duy trì mức cao do ít đường bay.

Ngày 27/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Kiên Giang - cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dự báo khách quốc tế đến Phú Quốc tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách chủ yếu khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nga…

Đối với khách nội địa, ông Huy nhận định sẽ tăng nhưng không nhiều vì sắp bước vào năm học mới, các gia đình cũng hạn chế đi xa. Do đó, khách trong nước thường chọn các điểm đến gần và dễ di chuyển bằng đường bộ, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, vừa tăng trải nghiệm.

Theo ông Huy, các doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc đang thực hiện nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo áp dụng chương trình giảm giá và các gói dịch vụ đặc biệt, hỗ trợ khách quốc tế làm thủ tục nhanh chóng, tăng khuyến mãi, bỏ phụ thu...

Dịp lễ Quốc khánh tới, nhiều dịch vụ du lịch mới hấp dẫn được triển khai tại Phú Quốc, trong đó có khám phá đảo ngọc bằng xe buýt 2 tầng, trải nghiệm thuyền thúng trên biển, thể thao dưới nước...

Với vé máy bay đến/đi Phú Quốc dịp lễ 2/9, dù lượng khách nội địa được dự báo không tăng nhiều, nhưng giá vé máy bay khứ hồi từ các thành phố lớn đến/đi Phú Quốc như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng ở mức khá cao.

Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội đi Phú Quốc và ngược lại từ ngày 31/8-3/9 dao động từ 6,3 - 8,2 triệu đồng/khách; từ TPHCM giá vé dao động từ 2,9 - 3,5 triệu đồng/khách; từ Hải Phòng giá vé hơn 5 triệu đồng/khách...

Ngoài ra, các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc chỉ chủ yếu từ Hà Nội và TPHCM, còn Hải Phòng mỗi tuần chỉ có 4 chuyến bay. Các đường bay khác với Phú Quốc như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vinh, Đà Lạt… các hãng hàng không vẫn tiếp tục tạm ngưng khai thác hơn 1 năm nay.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết, để chuẩn bị tốt cho dịp 2/9, sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, phòng văn hoá thông tin các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động du lịch, giải trí, thương mại. Trong đó, các đơn vị quản lý được yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về du lịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh an toàn với khách du lịch, chất lượng dịch vụ...

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được yêu cầu chủ động kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ; thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, có chính sách phù hợp thu hút du khách, ứng xử văn minh tại khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí…

“Thực nghiêm các quy định về giá, niêm yết công khai giá dịch vụ; không tuỳ tiện tăng giá, ép giá, chèo kéo du khách gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương", lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang thông tin. Cùng đó, sở này duy trì đường dây nóng hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của du khách.

Ngoài các giải pháp kích cầu, Phú Quốc cũng tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đơn vị lữ hành, yêu cầu chỉ sử dụng hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, tháng 8 tỉnh này ước đón gần 1 triệu lượt khách du lịch (tăng gần 19% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đón 92.180 lượt (tăng 175% so với cùng kỳ); tổng thu đạt 2.448 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ). Lũy kế 8 tháng năm nay, Kiên Giang ước đón hơn 7,6 triệu lượt (đạt 83,3% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đón trên 665.000 lượt (đạt gần 98% kế hoạch năm); tổng thu đạt trên 18.000 tỷ đồng (đạt hơn 90% kế hoạch năm).