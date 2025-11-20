Dự án tâm điểm phía Nam thủ đô Hanoi Melody Residences hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án Hanoi Melody Residences tọa lạc tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt vừa được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 5694/QĐ-UBND. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định dự án 100% pháp lý hoàn thiện, minh bạch, mang lại niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư và khách hàng mua để ở.

Dự án hoàn thiện 100% pháp lý

Quyết định số 5694/ QĐ-UBND ban hành ngày 18/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng và Khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 (tên thương mại Hanoi Melody Residences – PV) trong Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (nay thuộc phường Hoàng Liệt) chấp thuận tại Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 và Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, điều chỉnh diện quy mô đầu tư về các nội dung: tòa nhà ở tái định cư NO-01 có tổng diện tích sàn 55.712 m2, trong đó sàn bố trí dịch vụ thương mại khoảng 3.796 m2; sàn hầm để xe khoảng 8.262 m2; sàn nhà ở khoảng 43.654 m2. Các tòa nhà ở thương mại NO-02, NO-03, NO-04 có tổng diện tích sàn mỗi tòa là 83.026 m2, trong đó sàn bố trí dịch vụ thương mại khoảng 4.924 m2; sàn hầm để xe khoảng 11.664 m2; sàn nhà ở khoảng 66.474 m2. Riêng tổng diện tích sàn xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng khoảng 32.599 m2. Tiến độ thực hiện đến Quý I/2027.

Với việc hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư, Hanoi Melody Residences chính thức hoàn thiện 100% pháp lý, đảm bảo quyền lợi toàn diện cho khách hàng.

Hanoi Melody Residences với pháp lý hoàn chỉnh là dự án hiếm đang xây dựng tại khu vực Tây Nam Linh Đàm

Trước đó, ngày 25/2/2025, UBND thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các thửa đất thuộc dự án Hanoi Melody Residences. Cụ thể trên ô đất PT1 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai cũ): thửa đất số 150 tại địa chỉ NO4 được cấp Giấy chứng nhận số CT193; thửa đất số 152 tại địa chỉ NO3 được cấp Giấy chứng nhận số CT195; thửa đất số 5 tại địa chỉ NO2 được cấp Giấy chứng nhận số CT196. Các giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số 6112/QĐ-UBND ngày 30/08/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Hanoi Melody Residences cũng đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quy hoạch, xây dựng.

Việc tuân thủ toàn diện các quy định pháp lý khẳng định uy tín của chủ đầu tư, tạo nền tảng vững chắc để Hanoi Melody Residences xây dựng niềm tin tuyệt đối trong mắt khách hàng.

Giá cạnh tranh, tiến độ đảm bảo

Không chỉ đảm bảo pháp lý, Hanoi Melody Residences còn có sức hút mạnh mẽ với tiến độ thi công nhanh chóng. Tòa đầu tiên đã hoàn thiện phần cất nóc vào đầu tháng 8/2025, trong khi tính đến cuối tháng 10, hai tòa còn lại cũng đã thi công lần lượt đến tầng 26 và 28 trên tổng số 29 tầng, giúp khách hàng yên tâm khi xuống tiền. Các tòa đều đang tăng tốc triển khai xây tường và thi công cơ điện, phản ánh năng lực triển khai cũng như cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng đến từ chủ đầu tư.

Hanoi Melody Residences đã cất nóc tòa đầu tiên vào đầu tháng 8/2025

Bên cạnh pháp lý vững chắc và tiến độ thi công đảm bảo, Hanoi Melody Residences hiện là một trong những dự án hấp dẫn bậc nhất nội đô khi sở mức giá cạnh tranh, thấp hơn đáng kể so với nhiều dự án nội đô.

Nằm tại vị trí vàng của khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hanoi Melody Residences sở hữu lợi thế kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng tiếp cận các trục đường huyết mạch và trung tâm thủ đô. Dự án thừa hưởng không gian xanh mát cùng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn thiện: từ các trung tâm thương mại, những siêu thị tiện lợi, các tòa văn phòng, bệnh viện, trường học liên cấp, trường đại học lớn của Hà Nội….

Không chỉ vậy, dự án còn được thiết kế để mang lại một không gian sống hiện đại, tiện nghi với các tiện ích nội khu phong phú. Có thể kể đến như hệ thống shophouse khối đế quy hoạch đa dạng ngành hàng, khu bể bơi diện tích lên tới hơn 800m2, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non nội khu, vườn gym ngoài trời, sân tennis, bóng rổ… Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Tây Nam Linh Đàm được đầu tư trang bị 3 tầng hầm đỗ xe thông minh ngay dưới toà căn hộ.

Dự án đang được khẩn trương hoàn thiện

Với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công đảm bảo, mức giá cạnh tranh cùng loạt ưu thế vượt trội, Hanoi Melody Residences không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn, mang lại giá trị bền vững cho cư dân.