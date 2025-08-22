Dự án có gần 8000 căn hộ cao cấp giá hợp lý cho người trẻ của Sunshine Group có gì đáng chú ý?

Sunshine Group vừa chính thức khởi công Sunshine Legend City – đô thị sinh thái tại phía Đông Hà Nội trong ngày 19/8 với thông tin đáng chú ý về gần 8000 căn hộ cao cấp bàn giao đầy đủ nội thất, nhưng có giá hợp lý phù hợp cho người trẻ.

Được biết đây là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Sở hữu quy mô gần 50ha và lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến xưa, Sunshine Legend City được quy hoạch gồm phân khu thấp tầng (biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, shophouse view sông) và phân khu cao tầng (tổ hợp tháp thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp).

Cách Hoàn Kiếm - Hà Nội chưa đến 20 phút, hưởng lợi từ cầu Ngọc Hồi khởi công trong 19/8

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược ngay sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, giữa vành đai 4 và vành đai 3.5, đồng thời kế cận 7 cây cầu vượt sông Hồng. Từ đây chỉ mất chưa đến 20 phút vào trung tâm Hoàn Kiếm - Hà Nội, 30 phút đến Sân bay Nội Bài và khoảng 60 - 90 phút để đến Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đặc biệt, dự án thừa hưởng động lực hạ tầng từ cầu Ngọc Hồi – công trình hơn 11.800 tỷ đồng mới được khởi công cũng trong ngày 19/8, dự kiến hoàn thành vào 2028. Cây cầu này nối trực tiếp tới Sunshine Legend City qua vành đai 3.5, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vào lõi Thủ đô, kết nối thuận tiện tới các tỉnh Đông Nam Hà Nội trong một cửa ngõ liên vùng đột phá.

Gần 8000 căn hộ cao cấp đầy đủ nội thất thông minh, giá hợp lý cho người trẻ, hỗ trợ đăng bán - cho thuê miễn phí trên NobleLink

Tâm điểm của Sunshine Legend City là gần 8.000 căn hộ cao cấp thuộc phân khu cao tầng, được phát triển theo tiêu chuẩn tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) và Sunshine Sky City (TP.HCM). Mỗi căn hộ được bàn giao full nội thất thông minh, gồm hệ tủ bếp, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp khách hàng có thể vào ở ngay mà không tốn thêm chi phí hoàn thiện. Đáng chú ý nhất là dòng sản phẩm này được cơ cấu mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, tốt hơn tới 25% so với các dự án cùng phân khúc trong khu vực, mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư và mở rộng cơ hội sở hữu cho người mua thực.

Được thiết kế theo mô hình "Smart Apartment", các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất thông minh, đi kèm với hệ thống thiết bị điện tử tiên tiến ứng dụng AI; mang đến trải nghiệm sống thời thượng và tối ưu hoá về công năng sử dụng.

Một ưu thế đặc biệt khác là toàn bộ sản phẩm khi đưa vào khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng, đều được đăng tin miễn phí trên NobleLink – nền tảng tích hợp trong Noble App, không chỉ miễn phí đăng tin, mà còn hỗ trợ định giá thông minh, gợi ý mức giá tối ưu và kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước. Đây là lợi thế độc quyền trong hệ sinh thái Sunshine Group, giúp khách hàng gia tăng thanh khoản và tối đa hóa giá trị khai thác sản phẩm.

Với lợi thế bàn giao trọn bộ nội thất, mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng độc quyền NobleLink, dự án được đánh giá là sản phẩm giá trị thực, tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua, tái định nghĩa chuẩn mực bất động sản cao cấp: sang trọng trong trải nghiệm, tối ưu về chi phí và dễ dàng khai thác giá trị lâu dài.

31.000 m2 mặt nước cảnh quan kết hợp tiện ích 5 sao đồng bộ

Giống như nhiều dự án cao cấp khác của Sunshine Group, Sunshine Legend City được đầu tư kỹ lưỡng từng chi tiết kiến trúc và hạ tầng: từ vật liệu lát vỉa hè và lòng đường tinh tuyển, chống trơn trượt, bền tới hàng thập kỷ, cho đến vật liệu ốp lát mặt ngoài cao cấp ứng dụng kỹ thuật phục chế di sản châu Âu.

Toàn bộ hệ thống hạ tầng được quy hoạch hiện đại, xử lý ngập úng triệt để, tích hợp công nghệ AI và robot vào quản lý đô thị – từ chăm sóc cây xanh đến giám sát vận hành, để tạo nên một không gian sống hiện đại, an toàn và bền vững theo thời gian.

Đồng bộ cùng các sản phẩm căn hộ, shophouse và biệt thự cao cấp, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ như: Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar, sky garden….)

Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1000+ tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận cho người trẻ

Sunshine Legend City có sự đồng hành toàn diện của nhiều đối tác chiến lược uy tín, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), đơn vị tài trợ toàn diện cả nguồn vốn triển khai đến các gói tài chính dành riêng cho người mua nhà. Các giải pháp được thiết kế linh hoạt với kỳ hạn vay dài, lãi suất cạnh tranh, chính sách ân hạn gốc lãi hợp lý và quy trình thủ tục minh bạch, đặc biệt hướng tới người trẻ.

Nhờ vậy, giấc mơ sở hữu căn hộ cao cấp giữa lòng đô thị sinh thái, văn hóa, công nghệ không còn là đặc quyền xa xỉ, mà sẽ trở thành lựa chọn trong tầm tay của thế hệ trẻ – những người đang tìm kiếm một chốn an cư vững chắc để kiến tạo tương lai.