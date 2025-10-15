DTAP nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HHTO - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen danh dự ghi nhận những đóng góp của chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam" - hoạt động thuộc dự án âm nhạc MADE IN VIETNAM.

Trên trang cá nhân, DTAP bày tỏ: "DTAP rất vui và hạnh phúc khi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận bằng Bằng khen cho những đóng góp trong Hành trình Tự hào Việt Nam".

Nhóm producer 3 thành viên cho biết từ những ngày đầu ấp ủ dự án MADE IN VIETNAM, DTAP chỉ mong có thể lan tỏa tình yêu và gửi gắm niềm tự hào về con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam theo cách gần gũi nhất.

"Đến Hành trình Tự hào Việt Nam, DTAP lại có dịp đi qua nhiều nơi, gặp nhiều con người, nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn niềm vui khi được làm điều mình yêu ở chính đất nước mình" - DTAP viết.

Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng DTAP: "Hoàn toàn xứng đáng!"

Khởi hành từ TP.HCM vào ngày 19/8 và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9, Hành trình Tự hào Việt Nam là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - do nhóm phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Bên cạnh vai trò tổ chức, DTAP còn trực tiếp mang đến những sân khấu âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, góp phần lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc bằng hình thức trẻ trung, gần gũi.

Các ca khúc như MADE IN VIETNAM, Nhà Tôi Có Treo Cột Lá Cờ, cùng những ca khúc kinh điển như Nối Vòng Tay Lớn, Lên Đàng, Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng vang lên ở từng điểm dừng chân trong không khí hào hùng dịp lễ 2/9.

Hành trình được thực hiện với mong muốn tái hiện hình ảnh "đoàn văn công", mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đoàn đã đi qua 8 tỉnh/thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ. Đặc biệt, đêm trình diễn vào ngày 2/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã chào đón hơn 15.000 khán giả.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện, NSND Thanh Thúy, NSƯT Ca Lê Hồng, ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, Hiền Thục, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Winnie, ISAAC, rapper Suboi, Pháo, Trúc Nhân, Hoa hậu Mai Phương, Orange, Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc, Tiêu Minh Phụng, Lamoon, Muộii, Haley.

Ngoài các buổi biểu diễn, hành trình còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân và giao lưu như thăm Bến tàu Không số Vũng Rô, gặp gỡ thương bệnh binh tại Nghệ An, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng và Phú Thọ, hay dừng chân tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đặc biệt, trong thời điểm ảnh hưởng của bão, đoàn cũng tham gia hoạt động cứu trợ và dọn dẹp cây ngã đổ tại Nghệ An, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trẻ.