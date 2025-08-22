Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

DRD – Chặng đường 10 năm kiến tạo chuẩn mực 'đẹp an toàn – tinh tế'

P.V

Sau một thập kỷ hoạt động, Thẩm mỹ DrD (Bác sĩ Điền) đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu thẩm mỹ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với phương châm “Đẹp an toàn, tinh tế, bền vững”.

image001.jpg

Từ những ngày đầu thành lập, thẩm mỹ DrD đã kiên định với triết lý lấy sự an toàn và tính cá nhân hóa làm trọng tâm. Các quy trình thẩm mỹ đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn y khoa, từ khâu thăm khám, tư vấn, đến thực hiện và chăm sóc hậu phẫu.

Nhờ chiến lược phát triển bền vững, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, thẩm mỹ DrD đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn khách hàng, mang lại sự thay đổi hoàn hảo về diện mạo và vóc dáng, giúp khách hàng tự tin bội phần. Cột mốc 10 năm là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng và là tiền đề để thẩm mỹ DrD tiếp tục mở rộng quy mô, vươn tầm quốc tế.

image002.jpg
DrD thường xuyên tổ chức các buổi workshop chia sẻ chuyên môn với các bác sĩ

"DrD không ngừng cập nhật những công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ năng chuyên môn và hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng" – Ths.Bs Lê Hữu Điền – Giám đốc chuyên môn Thẩm mỹ DrD chia sẻ.

Trong tương lai DrD không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, Việt kiều, mà DrD còn mong muốn được làm đẹp cho khách hàng trên toàn thế giới. Không chỉ gói gọn trong 1 cơ sở như hiện tại, DrD sẽ mở rộng thêm nhiều cơ sở ở các thành phố khác nhau trên đất nước Việt Nam, để phục vụ khách hàng đầy đủ, trọn vẹn và chuyên nghiệp nhất.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Thẩm mỹ DrD tròn 10 tuổi, chúng tôi đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới Quý khách hàng của mình. Cảm ơn Quý khách đã luôn tin yêu và ủng hộ DrD!

image003.jpg
Thẩm mỹ DrD dành tặng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập

- Nâng mũi Perfect Dform chỉ từ 30,9 triệu

- Cắt mí Elite Eyes chỉ từ 5,5 triệu

- Filler 9 triệu/ ml, Toxin 4,5 triệu/ vùng điều trị

- Nâng cơ Ultraformer MPT/ Plus giảm 50%

- CN Mesotherapy - Siêu cấp ẩm trắng hồng giảm 50%

- Trẻ hóa da Fotona 4D Active giảm 50%

- Điều trị giãn mao mạch bằng laser giảm 50%

- Các dịch vụ khác cũng giảm 50%

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận ưu đãi sớm nhất Quý khách hàng nhé. Tham khảo thêm thông tin tại đây: https://bacsidien.vn/sn10nam.html

Thẩm mỹ DrD

Tổng đài: 1900 06 8668

Hotline: 0915 81 6869

P.V
