Động thái của Thanh Hóa vụ thiết bị không người lái xâm nhập sân bay Thọ Xuân

TPO - Liên quan vụ việc thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực lân cận Cảng hàng không Thọ Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký văn bản về việc tuyên truyền pháp luật và rà soát việc sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Văn bản nêu, theo báo cáo của Cảng hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone), diều dân gian xuất hiện tại các khu vực dân cư lân cận cảng hàng không, sân bay, cơ sở quốc phòng - an ninh mà chưa được cấp phép hoạt động; những hoạt động bay này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo tuyệt đối hoạt động an toàn và an ninh hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay, các khu vực ảnh hướng tới quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu, cấp phép sử dụng thiết bị bay (UAV, flycam, drone), khu vực được phép bay và trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không tự ý sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái nếu chưa được kiểm định, cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền; không vận hành, điều khiển các thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian vào các khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực an ninh, quốc phòng và khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Nội dung văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê tình hình sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ sở kinh doanh thiết bị, cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng thiết bị bay); kiên quyết đấu tranh với các hành vi sở hữu, tàng trữ, sử dụng không đúng quy định.

Vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, giám sát các hành vi tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian xâm phạm vào các khu vực cấm, khu vực yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, nhất là các thiết bị bay lạ, không rõ nguồn gốc, có hoạt động bất thường; kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh (nếu có) cho cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Trung đoàn Không quân 923 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảng vụ hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, tiếp tục theo dõi và có phương án xử lý nhanh các tình huống phát sinh do thiết bay không người lái xâm phạm trái phép khu vực cảng hàng không, sân bay; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cảng hàng không và các hoạt động bay theo quy định.

Ngày 16/6, trao đổi nhanh với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, theo thông báo của cơ quan chức năng, từ 18h01 hôm nay (16/6) đến 6h ngày 17/6, Cảng Hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay. Việc dừng tiếp nhận tàu bay do liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Trong khoảng thời gian cảng tạm dừng tiếp nhận, tất cả các chuyến bay đến/đi từ Thanh Hóa sẽ phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.