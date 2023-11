Đồng Nai: Gửi danh sách cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông về Sở Nội vụ

TPO - Ngoài việc bị xử lý, thông báo về đơn vị công tác, thì cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức vi phạm giao thông còn bị lập danh sách gửi về Sở Nội vụ xử lý.

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 30/11 có văn bản yêu cầu gửi danh sách cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông về Sở Nội vụ để phối hợp quản lý, xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục thực hiện việc thông báo người vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông đến nơi làm việc và học tập của người vi phạm. Duy trì hàng tháng việc thông báo người lái xe gây tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn trên báo, đài tỉnh.

Đặc biệt, phải gửi danh sách cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông về Sở Nội vụ để phối hợp quản lý, xử lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ (nhất là lĩnh vực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đăng ký xe, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông) làm theo quy trình, điều lệnh với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “Cảnh sát giao thông nói không với tiêu cực”, “Không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân”.