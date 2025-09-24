Đồng Nai đặt mục tiêu về thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30/9/2025. Đại hội đặt ra mục tiêu tổng quát xây dựng Đồng Nai phát triển, phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/9, Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo sở, ngành tỉnh Đồng Nai thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30-9-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Loan, Đại hội thực hiện 2 nội dung gồm tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đại hội không tiến hành bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên mà sẽ công bố các quyết định của Trung ương về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I; báo cáo về Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Đại hội đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030: “Xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.