Đồng minh của Tổng thống Mỹ thúc giục Tổng thống Ukraine 'thay đổi hoặc từ chức'

TPO - Những thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa đã thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay đổi lập trường về cuộc xung đột với Nga hoặc từ chức. Động thái này làm gia tăng áp lực lên lãnh đạo Ukraine sau sự cố tại Nhà Trắng vào tuần trước.

Cuộc tranh cãi của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sửng sốt, đặt ra câu hỏi về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết, Washington không rõ ông Zelensky đã sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột hay chưa. Ông Waltz nhấn mạnh mục tiêu của Tổng thống Trump là đạt được hòa bình lâu dài giữa Mátxcơva và Kiev, bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ, để đổi lấy các đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn đầu.

Khi được hỏi liệu ông Trump có muốn Tổng thống Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời: "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng tôi, sau đó làm việc với Nga để chấm dứt cuộc xung đột".

"Nếu động cơ cá nhân hoặc động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky đi ngược lại với mong muốn chấm dứt xung đột, thì tôi nghĩ chúng ta đang có một vấn đề thực sự", ông Waltz nói.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham từ Nam Carolina, một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump và cũng là người ủng hộ Ukraine, đặt câu hỏi liệu Mỹ còn có thể hợp tác với ông Zelensky sau sự việc tại Nhà Trắng hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra một thông điệp tương tự hôm 2/3. "Cần thay đổi điều gì đó. Hoặc là ông ấy phải tỉnh ngộ và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn, hoặc một người khác cần phải lãnh đạo đất nước để làm điều đó", ông Johnson nói trên chương trình "Meet the Press" của NBC, ám chỉ ông Zelensky. "Thành thật mà nói, tôi muốn thấy Nga bị đánh bại. Họ là đối thủ của Mỹ. Nhưng trong bối cảnh này, chúng ta phải chấm dứt giao tranh".

Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders bác bỏ những đề xuất cho rằng ông Zelensky nên từ chức. "Tôi nghĩ đó là một đề xuất khủng khiếp. Ông Zelensky đang lãnh đạo một đất nước, cố gắng bảo vệ nền dân chủ", ông Sanders nói.

Thượng nghị sĩ Mỹ James Lankford của đảng Cộng hòa đến từ Oklahoma cũng cho biết, ông không đồng ý với những lời kêu gọi Tổng thống Zelensky từ chức.

Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự phẫn nộ về giọng điệu của ông Trump trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine. Thượng nghị sĩ Chris Murphy từ Connecticut chỉ trích Nhà Trắng vì xích lại gần Nga hơn các đồng minh khác.

Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lập luận rằng cần phải đàm phán với Mátxcơva. "Bạn sẽ không thể đưa họ vào bàn đàm phán nếu bạn chỉ trích họ, nếu bạn tỏ ra thù địch."

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar từ Minnesota nói trên chương trình "This Week" rằng bà ngạc nhiên trước cuộc đụng độ tại Phòng Bầu dục, nhưng "vẫn còn một cơ hội ở đây" cho một thỏa thuận hòa bình.

Minh Hạnh