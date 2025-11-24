Đồi Yang Reh xuất hiện loạt vết nứt dài, đất trượt thêm 1m sát Quốc lộ 27

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đồi thôn 4 Yang Reh, Đắk Lắk xuất hiện hàng loạt vết nứt dài, kèm theo mảng đất lớn trượt sâu thêm khoảng 1m, áp sát Quốc lộ 27.

Tối 24/11, ông Huỳnh Viết Trung – Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, Đắk Lắk cho biết, khu vực đồi thôn 4 Yang Reh bắt đầu xuất hiện các vết nứt từ trưa 23/11. Ngay khi phát hiện, chính quyền đã cắm biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, diễn biến trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều vết nứt dài tiếp tục mở rộng và một mảng đất lớn tại sườn đồi bất ngờ trượt sâu thêm khoảng 1m so với mép ban đầu, áp sát xuống Quốc lộ 27. Hiện tượng này khiến nguy cơ sạt lở quy mô lớn tăng cao, đe dọa trực tiếp tuyến giao thông huyết mạch và các hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Các vết nứt xuất hiện tại khu vực đồi thôn 4 Yang Reh.

Trước tình thế khẩn cấp, UBND xã Hòa Sơn đã tổ chức di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng công an xã túc trực cảnh giới, kiểm soát người và phương tiện không tiếp cận khu vực sạt lở.

Theo lãnh đạo xã Hoà Sơn, mưa vẫn tiếp diễn dẫn đến nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Phía UBND xã không có khả năng tự tổ chức xử lý, khắc phục điểm sạt lở nêu trên nên kiến nghị lên các cơ quan chức năng của tỉnh, đề nghị khẩn trương cử đoàn chuyên gia địa chất và kỹ thuật đến khảo sát mặt trượt, xác định nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp gia cố phù hợp, bao gồm phương án tạm thời và lâu dài.

Các vết nứt đã tiến sâu, áp sát Quốc lộ 27.

Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa, tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo dự báo, trong khoảng 28–30/11, bão có thể gây mưa lớn diện rộng, tập trung dọc ven biển, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến Gia Lai, Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, chỉ đạo triển khai các phương án chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, đặc biệt là tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền. Sự cảnh giác và chuẩn bị sớm là cần thiết bởi Đắk Lắk vừa trải qua trận lũ lịch sử.