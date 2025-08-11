Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đồi giữ lửa niềm tin

P.V

Nằm ở vùng Thất Sơn, Tức Dụp không chỉ là di tích chiến tranh, nó là biểu tượng sống động cho tinh thần bất khuất, là điểm tựa của ký ức dân tộc. Trong suốt 128 ngày đêm năm 1968–1969, quân và dân An Giang đã chiến đấu kiên cường trước hỏa lực tối tân, biến từng vách đá, từng hang động thành chiến hào – thành nơi sinh tồn, kháng chiến và truyền lửa niềm tin.

hinh1.jpg
Đồi Tức Dụp chính là nơi nhắc nhở: có một sự thật không thể phủ nhận – và nó đang được khắc sâu trong từng vết đá, từng dấu tích bom đạn còn hiện hữu.

Tức Dụp – bài học tư tưởng giữa đời thường

Nhiều người cho rằng phát triển du lịch di tích là câu chuyện của kinh tế. Nhưng ở Tức Dụp, du lịch là phương tiện để gìn giữ bản sắc, giáo dục thế hệ trẻ và củng cố “thế trận lòng dân” trên không gian mạng. Một chuyến tham quan thực tế tại đồi Tức Dụp không chỉ là hoạt động giải trí – mà là một “lớp học lịch sử sống động”, nơi mỗi bước chân qua mê cung hang động là một lần chạm vào sự thật, vào lòng quả cảm và ý chí dân tộc.

Câu chuyện về 128 ngày đêm tử thủ nơi đây không nằm ở những con số. Nó nằm ở tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”. Là trí tuệ của các chiến sĩ khi biến lòng đất thành hệ thống phòng thủ liên hoàn. Là tình đồng bào sâu sắc giữa dân và quân, nơi từng gùi gạo, từng viên thuốc, từng giọt nước mát từ “mạch nước đêm” trở thành nguồn sống quý giá.

Mỗi hang động tại Tức Dụp không chỉ là chứng tích chiến tranh, mà còn là “bài học phòng thủ tinh thần” giữa thời đại thông tin. Khi giới trẻ được “chạm tay vào ký ức”, được nghe người thật – việc thật – được đi lại trên lối mòn cha ông từng chiến đấu để nhắc nhớ kiên định về lịch sử sẽ vững chắc hơn.

hinh2-vu-khi-tu-tuong-trong-ky-nguyen-so.jpg
Vũ khí tư tưởng trong kỷ nguyên số
hinh3-tai-hien-thoi-khac-chien-dau.jpg
Tái hiện thời khắc chiến đấu

Trong mọi ngữ cảnh, Tức Dụp là ngọn đèn soi đường dẫn lối đưa ánh sáng của tinh thần quật khởi đến với từng bạn trẻ, thôi thúc từng trái tim, mỗi bước chân cùng hành quân về chốn xưa.

Tức Dụp không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng của An Giang, đó còn là một điểm tựa tinh thần bất diệt. Một “lá chắn ký ức” giữa thời đại. Và khi ký ức được giữ trọn vẹn để bao thế hệ hôm nay và mai sau vững vàng bước tiếp tới tương lai.

P.V
#Tức Dụp

