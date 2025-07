Doanh nghiệp ồ ạt báo lãi

TPO - 6 tháng đầu năm, Tổng CCông ty Viglacera đạt doanh thu thuần gần 6.095 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 1.142 tỷ đồng. Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công ghi nhận doanh thu thuần gần 1.884 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 160 tỷ đồng và đây là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Đạt 75% kế hoạch

Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu thuần hơn 3.240 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt gần 54 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Dù các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 15% lên mức gần 500 tỷ đồng, VGC vẫn lãi ròng hơn 438 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Tổng Công ty Viglacera đạt 66% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VGC đạt doanh thu thuần gần 6.095 tỷ đồng (tăng 14%), lãi trước thuế gần 1.142 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ). So với kế hoạch năm, doanh nghiệp này đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản VGC đạt hơn 25.502 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 30% về còn 2.018 tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 4.709 tỷ đồng, tăng 8%. Nợ phải trả còn gần 14,627 tỷ đồng, giảm 2% so đầu năm.

Tương tự, Tổng Công ty May 10 (mã chứng khoán: M10) ghi nhận doanh thu thuần quý II gần 1.159 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính quý II đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Kết quả, dù chi phí bán hàng tăng mạnh 50% lên hơn 52 tỷ đồng, May 10 tiết giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp xuống dưới 27 tỷ đồng nên lãi ròng quý II đạt hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, chỉ xếp sau mức đỉnh quý IV/2022 với 49 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của May 10 đạt gần 2.415 tỷ đồng (tăng 22%), lãi ròng đạt gần 76 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, đây là kết quả cao nhất trong chu kỳ bán niên kể từ khi May 10 hoạt động.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, M10 thực hiện hơn 50% chỉ tiêu doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của M10 đạt hơn 2.525 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng giảm 37% còn 144 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 12% về mức hơn 701 tỷ đồng.

Lợi nhuận cao kỷ lục

Trong quý II, Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) đạt hơn 624 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ do Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và trụ A7 thuộc Nhà máy điện gió VPL đã có giá bán điện chính thức.

Đáng chú ý, trong quý II, GEG có doanh thu tài chính lên tới 119 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ. Đây là khoản lợi nhuận có được sau khi chuyển nhượng 13,4 triệu cổ phần tại đơn vị liên kết là Thủy điện Trường Phú.

Kết quả, GEG lãi sau thuế 158 tỷ đồng, hơn cùng kỳ tới 129 lần. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 166 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp này đạt hơn 1.730 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng trưởng 42%), lãi ròng 544 tỷ đồng (gấp 5 lần cùng kỳ). So với kế hoạch được đại hội cổ đông 2025 thông qua, doanh nghiệp này đạt 51% kế hoạch doanh thu và vượt 12% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công đạt mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay.

Tạị thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của GEG đạt 15.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nắm hơn 710 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 63%. Trong khi đó, nợ ngắn hạn ghi nhận hơn 689 tỷ đồng, giảm 12%.

Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) ghi nhận doanh thu thuần 873 tỷ đồng trong quý II, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế quý II đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 81 tỷ đồng - cao nhất kể từ quý IV/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCM ghi nhận doanh thu thuần gần 1.884 tỷ đồng (tăng 6%), lợi nhuận ròng gần 160 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ). Đây là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản TCM đạt gần 4.144 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng tăng 20% lên hơn 677 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác tăng 31% lên gần 718 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm còn 1.017 tỷ đồng.