Doanh nghiệp Nhật mở cửa tham quan nhà máy suốt 17 năm

Mở cửa nhà máy đón khách tham quan là một trong những hoạt động thể hiện sự minh bạch và tôn trọng người tiêu dùng. Yakult là một trong những doanh nghiệp duy trì hoạt động này tại Việt Nam, tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp quan sát quy trình sản xuất và an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Giá trị từ trải nghiệm tham quan nhà máy thực tế

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và an toàn thực phẩm, việc mở cửa nhà máy đón khách tham quan không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp gắn kết với người tiêu dùng một cách gần gũi và minh bạch.

Yakult - thương hiệu sữa uống lên men đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt 19 năm qua. Từ năm 2008 đến nay, Yakult Việt Nam duy trì tour tham quan nhà máy, nơi người tiêu dùng được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất nghiêm ngặt và chuẩn Nhật, từ đó thêm tin tưởng khi sử dụng sản phẩm mỗi ngày.

Không ít khách tham quan đã chia sẻ rằng chính trải nghiệm thực tế này đã củng cố thêm niềm tin khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình. Cô Nguyễn Thị Nguyên, Hội Cựu giáo chức TP.HCM, cho biết: “Trong gia đình tôi có cháu thường hay sử dụng Yakult nên tôi quyết định đăng ký tour tham quan nhà máy. Qua tour tham quan, tôi được biết về quy trình sản xuất khép kín của Yakult, từ đó yên tâm sử dụng cho các thành viên trong gia đình.”

Tour tham quan nhà máy cho người dùng được tận mắt quan sát quy trình sản xuất

Minh bạch trong sản xuất: Nền tảng xây dựng niềm tin

Khách tham quan có thể quan sát toàn bộ quy trình sản xuất khép kín tại nhà máy Yakult Việt Nam - từ phòng lên men, phòng lên men và phối trộn, phòng quản lý chất lượng, phòng chiết rót, phòng đóng gói, kho chứa sữa, cho đến phòng tạo chai. Hệ thống dây chuyền được vận hành tự động, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên viên, nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất cho từng sản phẩm. Ở từng khu vực, nhân viên hướng dẫn Yakult giới thiệu về quy trình sản xuất, giúp khách hiểu rõ hành trình tạo nên mỗi chai Yakult mà họ đang tin dùng mỗi ngày.

Ngoài ra, khách tham quan còn được khám phá khu trưng bày lịch sử thương hiệu, tìm hiểu lợi ích của Probiotics đối với sức khỏe đường ruột và thưởng thức sản phẩm ngay tại nhà máy. Những trải nghiệm này góp phần củng cố niềm tin vào chất lượng sản phẩm và mong muốn của doanh nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Kenji Iwao, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc phụ trách khối nhà máy và sản xuất, tour tham quan là hoạt động chung của tất cả nhà máy Yakult trên toàn thế giới. Ông chia sẻ rằng mục đích ban đầu của hoạt động này là giúp chính nhân viên Yakult - những người trực tiếp mang sản phẩm đến tay khách hàng được tận mắt quan sát quy trình sản xuất và sự nghiêm ngặt trong quản lý chất lượng. Điều đó giúp họ tự tin hơn khi truyền tải giá trị của sản phẩm.

Tính đến tháng 5/2025, Yakult Việt Nam đã chào đón hơn 265.000 lượt khách từ hơn 6.200 đoàn - bao gồm học sinh, phụ huynh, sinh viên và nhiều nhóm khách hàng đến trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất khép kín và hiện đại.

Đoàn tham quan tìm hiểu kiến thức về lợi khuẩn

Văn hóa tham quan nhà máy từ doanh nghiệp Nhật

Theo Yoyaku Lab - một nền tảng nghiên cứu và thu thập dữ liệu về quy trình đặt chỗ dành cho các sự kiện, tour tham quan nhà máy... tại Nhật Bản vào năm 2024, trong số khoảng 1.875 doanh nghiệp sản xuất tại Nhật, có 12,7% đơn vị tổ chức tour tham quan nhà máy định kỳ. Trong đó, các ngành như đồ uống và thực phẩm chiếm 30-31%, tức mỗi ngành có 45-46 doanh nghiệp mở cửa tham quan thường xuyên. (Nguồn: yoyakulab.net)

Việc mời công chúng tới trực tiếp quan sát dây chuyền sản xuất là hoạt động phổ biến tại Nhật Bản. Các nhà máy sữa, bánh kẹo, mì ăn liền, hay đồ uống lên men đều đặn tổ chức tour cho học sinh, sinh viên, gia đình và khách quốc tế. Điểm chung của các tour tham quan nhà máy là khách tham quan được trải nghiệm đa dạng hoạt động: từ tìm hiểu lịch sử hình thành, khám phá lợi ích sản phẩm, quan sát quy trình sản xuất đến thưởng thức sản phẩm trực tiếp và được nghe chia sẻ thông tin trực tiếp từ đội ngũ nhà máy.

Với mô hình mở cửa nhà máy suốt 17 năm qua, Yakult Việt Nam không chỉ mang đến trải nghiệm trực quan về quy trình sản xuất nghiêm ngặt, mà còn vun đắp niềm tin để mỗi ngày, khách hàng an tâm đồng hành cùng Yakult vì sức khỏe.